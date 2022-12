Meluk le cuenta... (Messi y su cita con el destino)

El fútbol es bendito y endemoniado. Eleva al cielo o destroza. Es sublime y brutal, salvaje y sentimental. La trepidante final del mundo en la Copa del Mundo de Qatar 2022 es toda una oda, un verdadero poema épico, un thriller magnífico de suspenso que ni Hitchcock ni Spielberg hubieran podido imaginar ni poner en una pantalla: una batalla repleta de goles, alternativas impensadas, giros inesperados, vértigo en el estómago, con extratiempo, atajadas y fallos por centímetros de último minuto, desempate por penaltis...



(Le puede interesar: Lionel Messi, ahora sí es leyenda por los siglos de los siglos)

Argentina es campeón Mundial, tricampeón mundial, por vencer 4-2 en los tiros desde el punto de los 12 pasos, luego de un 3-3 absolutamente increíble, inesperado.



Hoy, el plantea fútbol se abraza entero al ver la foto que esperaba ver por años, para guardarla por siempre: ¡L10nel Messi con la Copa del Mundo entre sus manos, apretada contra el pecho, pegada al corazón!

Messi Foto: Getty Images

El megacrac de 35 años desde antes de esta Copa ya era una leyenda, pero desde ahora ya es eterno, pues, por fin, el destino, tan cruel y dulce como el fútbol mismo, le cumplió la cita que tantas veces le aplazó y que le debía al que heredó el brazalete del capitán de Argentina casi que por mandato divino la del ‘D10S’ Maradona. A Messi ya no le falta ganar nada para mirar de frente y a los ojos a Pelé o al Diego. Messi ya corrió de manera definitiva las fronteras del tiempo en esta locura futbolística de final.



(Lea además: Las cinco razones que hicieron que Argentina fuera campeona del Mundial de Qatar)



Argentina ganaba 2-0 a los 38 minutos con un gol de penalti de Messi (que no era, no es un detalle menor) y un golazo de Di María en contragolpe en ráfaga y a un toque. Di María fue el arma sorpresa como puntero izquierdo: un puñal para grabar la Copa en el pecho. Fueron 80 minutos absolutos de Argentina. Muy superior en plan, en actitud, EN TODO. Fueron 80 minutos de repaso, de un baile impensado a Francia. Tocaron en velocidad, mantuvieron la seguridad y el orden, ganaron los duelos, empezaban la jugada en un lado y la terminaban por el otro, contragolpeaban, trenzaban, tejían... Francia relevó a Giroud y a Dembelé antes del primer tiempo, y a Griezmann y a Hernández, después. Di Maria le dio su lugar a Acuña, para cerrar el partido. Y pasó lo impensado.



El fútbol es imprevisible. Dramático. El juego de la vida. Único.

En mi cuenta de Twitter escribí a esa altura del juego: “Esta Francia, aturdida y abrumada, necesita un chepazo o una genialidad individual a ver si se mete en el juego”. Y primero llegó el chepazo: una corrida aislada, absolutamente aislada, de Kolo Muani con zancadilla de atrás de Otamendi. Penalti que pateó Mbappé y la metió.



Y que apenas dos minutos después, convirtió el agua en vino con un latigazo, con una volea de humo y de primera: 2-2. Fue la genialidad. Y, entonces, empezó la final más final de todos los tiempos de los mundiales: extratiempo de ataques aquí y allá, 3-2 de Messi con suspenso de un posible fuera de juego (que no había), rebote del portero, y rechazo debajo del arco. Y luego, el 3-3 con penalti de Mbappé por mano de Montiel.

Facebook Twitter Linkedin

Lionel Messi ya tiene en sus manos la Copa del Mundo. Foto: Friedemann Vogel. Efe

En el último minuto del descuento del extratiempo, Dibu Martínez, suicida, se le atravesó a la bala de cañón disparada por Kolo Muani. Redentor. Y de ese rebote nació un contragolpe de resorte que acabó con cabezazo desviado de Lautaro.



Luego llegaron los penaltis, otra atajada del Dibu, el desvío de Tchouaméni, el triunfo de Argentina y la Copa del Mundo en las manos de Messi, pegada al corazón. El destino –gracias– cumplió la cita. Bendito juego, bendito Messi, y ¡bendito el fútbol que salvó al Mundial!





