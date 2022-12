Leo Messi completó el círculo. Tras 17 años de una trayectoria de leyenda, ganó el único título que se le había resistido. Justo el que era motivo de crítica recurrente a la hora de compararle con Diego Armando Maradona.

Este domingo ya se veían camisetas con la frase y la cara del argentino en el centro de Doha cuando aficionados albicelestes vivían la previa de la final.



Y no solo argentinos. Leo Messi ha sido la figura en torno a la que se ha vivido Qatar 2022 en las calles del país árabe.



Aficionados locales y de todas partes del mundo, sin haber tenido una relación directa con Argentina, llevaban su camiseta. Paquistaníes, indios, saudíes, japoneses, turcos, congoleños… todos, con el '10’ a la espalda, coincidían en la razón que les hacía apoyar a Argentina: “Leo Messi”.



Y este no les defraudó. Clave para llevar a Argentina a su sexta final mundialista, la segunda en la carrera de Messi, con cinco goles y tres asistencias. Curiosamente, hasta Qatar 2022 el ‘10’ no había marcado ningún tanto en una eliminatoria de este torneo.



Pues Messi marcó en todas en este Mundial, convirtiéndose en el único jugador de la historia en lograrlo. Otro hito inédito que llevará su nombre.

Sus marcas

Messi ha roto varios récords y con este título mundial la polémica se prende: ¿es el mejor del mundo.



Estas son sus marcas:

·Goleador argentino más joven en un Mundial.

·Debutante argentino más joven en un Mundial

·Máximo goleador argentino en los Mundiales.

·Jugador con más premios MVP del partido en Mundiales.

·Jugador con más partidos disputados en la historia de la selección argentina.

·Jugador con más apariciones de titular en la selección argentina

·Máximo goleador de la selección argentina.

·Máximo goleador de la selección argentina saliendo desde el banquillo.

·Máximo asistente de la selección argentina.

·Jugador con más victorias con la selección argentina.

·Jugador con más dobletes en la selección argentina.

·Jugador con más tripletes de la selección argentina.

Pelé

Las marcas del 'rey'.

Goles marcados: 767

Promedio goleador: 0,82

Récord de goles marcados en un partido con un club: 8

Partidos internacionales con la selección brasileña: 107 (92 oficiales)

Mayor goleador de la historia de la Selección brasileña: 95 tantos

Mayor goleador de la historia en partidos de Liga: 541 goles

Mayor goleador de la historia de la Copa Intercontinental: 7 dianas

Pelé Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

Mayor goleador de la historia en la final de la Copa Mundial (junto con Geoff Hurst y Zinedine Zidane): 3 goles

Goleador más joven del Campeonato Paulista: 1957 - Santos (tenía 16 años durante la competición)

Campeón mundial más joven: en 1958 - Brasil (17 años)

Bicampeón mundial más joven: en 1962 - Brasil (21 años)

Mayor goleador en una temporada: en 1959 - 87 goles

Mayor goleador del fútbol profesional mundial: 767 goles

Bola de Oro Especial de la revista Placar: 1987

Único jugador en la historia en ganar 3 Campeonatos del Mundo de la FIFA

Maradona

Jugador que más veces fue goleador de la Primera División de Argentina: 5

Jugador más joven en convertir un gol en la Primera División de Argentina: 16 años y 15 días.

Jugador más joven en debutar en la Selección de Argentina: 16 años y 4 meses.

Único jugador argentino en ganar la Copa Mundial con las selecciones sub-20 y mayores.

Diego Maradona celebra el título mundial en 1986 Foto: Efe

Jugador del Napoli con más títulos oficiales: 5 títulos.

Máximo goleador extranjero de la historia de la Copa Italia: 29 goles.

