Lionel Messi y la Selección Argentina campeona del mundo tuvieron que terminar su caravana de celebración este martes con un sobrevuelo en helicópteros sobre una Buenos Aires desbordante con más de 5 millones de hinchas, sin poder llegar al legendario Obelisco como estaba previsto.

Al cabo de casi cinco horas de recorrido en un autobús descapotable que se movía prácticamente a paso de hombre, los jugadores renunciaron a proseguir por tierra su trayecto que había comenzado en el predio de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, periferia de Buenos Aires.



A partir de ese momento, comenzó el desplazamiento de algunos de los integrantes de la Selección Argentina hacia sus ciudades de origen. Hacia las 4:30 de la tarde, hora de Colombia, Messi, Ángel Di María y Paulo Dybala llegaron en una avioneta privada a Rosario y de inmediato se montaron en un helicóptero.

¡AHORA SÍ, ÚLTIMO TRAMO! Lionel Messi y Fideo Di María se subieron nuevamente a un helicóptero en Rosario para que los deje en sus hogares. ¡Que día para los Campeones del Mundo! pic.twitter.com/Xlkel1SMzs — SportsCenter (@SC_ESPN) December 20, 2022



En declaraciones previas a la celebración por las calles de la capital argentina, Messi había expresado que esperaba poder descansar tranquilo en su casa luego del largo desplazamiento y de la multitudinaria celebración.



Sin embargo, no fue así: apenas llegó al barrio privado donde reside cuando está en Rosario, fue recibido por Kily González, exjugador de la Selección Argentina, y luego, una multitud lo recibió en su casa.

"¡GRACIAS, ÍDOLO!" Así ingresó Leo Messi a su casa en el Barrio Funes. 🎥 @TomasDvoretzky pic.twitter.com/inHVOnzOKb — SportsCenter (@SC_ESPN) December 20, 2022

Así fue el día de la Selección durante los festejos



La zona del Obelisco, en la avenida 9 de julio, tradicional lugar de celebración futbolística, se vio desbordada por millones de personas, lo que empujó a muchos aficionados a desplazarse hacia la cercana Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede de la presidencia.



"Los Campeones del Mundo están sobrevolando todo el recorrido en helicópteros porque se hizo imposible seguir por tierra ante la explosión de alegría popular. Sigamos celebrando en paz y mostrándoles nuestro amor y admiración", anunció Gabriela Cerruti, portavoz de la Presidencia, en su cuenta de Twitter.



Apenas se supo que venían en helicóptero, miles de personas que esperaban en el centro de Buenos Aires corrieron hacia la Plaza de Mayo pensando que aterrizarían allí para asomarse desde el balcón de la Casa Rosada, sede de la presidencia. Pero el recorrido finalmente fue solo aéreo y ya los jugadores regresaron al predio de la AFA, su lugar habitual de concentración.



Antes, la TV había mostrado imágenes de dos jóvenes que se lanzaron de un puente al paso de la caravana: uno cayó dentro del autobús y otro entre la multitud.

El hincha que no logró caer dentro del bus que de la selección de #Argentina es un jóven de 24 años y está en estado grave en el hospital. Por temas de seguridad se decidió suspender la caravana. pic.twitter.com/PIrvSv5o1N — #StandingStrong 💯 (@BenAhuv507) December 20, 2022



Aunque la gente mostró una cierta decepción de que los jugadores no entrasen al centro de Buenos Aires, igualmente continuaron celebrando el triunfo en las calles.



"Me hubiera gustado que terminara de otra forma. Se subestimó lo que podía llegar a pasar. Solo una persona que no conoce lo que es el fútbol para el pueblo argentino podía llegar a pensar que esto no estaba dentro de lo posible. Me parece que si se hubiera organizado mejor se podría haber hecho de otra forma", dijo Román García, empleado administrativo de 38 años.



Para muchos, el tercer campeonato mundial logrado por la albiceleste obró como un bálsamo para los complicados momentos que vive el país sudamericano. "Estoy muy contenta de que la selección haya ganado. Es muy importante para nuestro país. Más allá de los malos momentos, es un año que vamos a empezar con la victoria de Argentina y eso nos hace sentir bien", dijo a la AFP Marta Acosta, de 35 años.



