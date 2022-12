A pocas horas del partido más importante de su historia, el Deportivo Pereira podría recibir un fuerte golpe. El periodista Alejandro Pino compartió en su cuenta de Twitter que ante la posibilidad de que el 'Matecaña' salga campeón, la Dimayor convocó a asamblea extraordinaria con el motivo de que para algunos clubes, el Pereira no tiene reconocimiento deportivo.

Hay calentura en la Dimayor por la posibilidad de que el Pereira sea campeón y su clasificación a Sudamericana (fija) o Libertadores (si gana hoy): para muchos, Pereira no tiene ficha ni reconocimiento, así que exigen descenso por escritorio y quitarle el cupo a Copa #Dimayorada pic.twitter.com/vLhzYRRMjS — Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) December 7, 2022

La asamblea será este miércoles 14 de diciembre, a partir de las diez de la mañana en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).



"Hay calentura en la Dimayor por la posibilidad de que el Pereira sea campeón y su clasificación a Sudamericana (fija) o Libertadores (si gana hoy): para muchos, Pereira no tiene ficha ni reconocimiento, así que exigen descenso por escritorio y quitarle el cupo a Copa", menciona Pino.



Además hay que tener en cuenta que crece la inconformidad ante la situación legal del Deportivo Pereira, que se habría quedado sin el sustento jurídico para competir en el Fútbol Profesional Colombiano. Como lo es el reconocimiento ante el Ministerio del Deporte y la Personería Jurídica.



El principal interesado de que esto suceda sería La Equidad, que fue superada por los de risaralda en la reclasificación y perdió el cupo a la Sudamericana.

En el Gran Debate de Todelar Radio, el presidente de Equidad Carlos Mario Zuluaga dijo que en estos momentos el Deportivo Pereira desde el contexto jurídico no tiene reconocimiento deportivo. Y esto implicaría que si Pereira es campeón no podría estar en la Copa Libertadores. — @chelenahdez (@chelenahdez) December 6, 2022

Todo esto sucede luego del proceso de liquidación del Deportivo Pereira, ante los juzgados. Según el abogado Eduardo Ramírez, contactado por Blu Radio, hasta que los encargados no tomen la última decisión, no se puede declarar vacancia.



Por el momento, el Pereira se encuentra en proceso de disolución como hace ochos años y no sería liquidado hasta que se tome la decisión. Además, Dimayor aún no se ha pronunciado oficialmente.



REDACCIÓN DEPORTES

