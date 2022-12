En la tarde de este jueves se conoció la denuncia de la Federación Real Marroquí del Fútbol dado que considera 'injusto' el arbitraje del mexicano César Ramos en las semifinales del Mundial Qatar que enfrentó este miércoles a Francia y Marruecos en un partido que quedó 2-0 a favor de 'los galos'.



La FRMF señaló que la actuación del árbitro "ha privado a la selección nacional de dos penaltis evidentes según los especialistas en el arbitraje". Reclaman un penalti de Theo Hernández a Soufiane Boufal, en una acción en la que el internacional marroquí fue amonestado con una tarjeta amarilla, y otro por una falta contra Selim Amallah cometida por Aurélien Tchouaméni.



Con esto Marruecos se convierte en otra de las selecciones que protestaron contra el arbitraje. A continuación el recuento:

Japón vs España

En el último partido del grupo E, Japón le remontó a una España que era favorita. Lo hizo a través de un polémico gol que anotó Tanaka, al 51, cuando Mitoma rescató la pelota que parecía que ya había pasado la línea final. Luego, la FIFA enseñó un vídeo en el que se demostraba que el balón no había salido en su totalidad del área por lo que el gol fue valido por 1,88 milímetros.



En su momento el seleccionador español Luis Enrique Martínez declaró: "He visto una foto que debe estar trucada o manipulada, no puede ser que esa foto sea verdad. No tengo nada que decir. Menos mal que el equipo entra en modo colapso una vez cada cuatro años, sino el nene no aguanta".



Su homólogo japonés, Hajime Moriyasu, también habló de la jugada conflictiva: "Sobre si el balón está fuera o no, hay una tecnología excelente en nuestros días. Pero el árbitro estimó que estaba todavía en juego. Hubiéramos aceptado su decisión, fuera cual fuera, pero él decidió (que el tanto era válido)", añadió.



Además cabe mencionar que España, al parecer, se habría dejado ganar para evitar a Brasil en cuartos de final. Sin embargo, 'La Roja' cayó ante Marruecos en octavos.

Uruguay vs Ghana

Suárez llorando por la eliminación de Uruguay. Foto: EFE

En la última jornada del Grupo H, Uruguay se medió frente a Ghana por un cupo a las eliminatorias. Los 'charrúas' ganaron por 2-0, pero no les alcanzó por diferencia de gol. Ante esto, los jugadores de la 'celeste' reclamaron una supuesta falta dentro del área sobre el delantero Darwin Núñez pero el árbitro no decidió marcar el penal. Ante esto, los uruguayos reclamaron fuertemente ante el árbitro aleman Daniel Siebert, quien fue apartado de la Copa del Mundo por su actuación en ese partido.



Además, Alireza Faghani, el árbitro iraní del partido de Uruguay vs Portugal, fue retirado del Mundial. Luego de que Faghani pitó una mano inexistente de José María Giménez dentro del área, sancionando así un cobro desde el punto penal que fue convertido en gol portugués.

Argentina vs Países Bajos

Argentina vs. Países Bajos: imagen de la pelea durante el partido. Foto: EFE/EPA/Mohamed Messara

La Fifa decidió apartar del Mundial Qatar 2022 al árbitro español Antonio Mateu Lahoz, quien no tuvo un gran desempeño en el encuentro entre Argentina y Países Bajos de los cuartos de final que ganó la 'albiceleste' en penales.



Por su parte, Lionel Messi había mencionado que: "Estoy con mucha bronca porque no era para que termine así el partido. No podés hablar del árbitro, no podes ser sincero porque después te sancionan. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos quién era. La FIFA no puede poner un arbitro así en esta instancia".



"El árbitro nos mandó a la prórroga, no solo por los minutos que dio, sino por las chiquitas, las boluditas. Creo que no era falta el último que cobro. Inclinó la cancha. Nos querían tumbar”, agregó el diez.



Los neerlandeses también criticaron al español. Frenkie de Jong lo responsabilizó por la eliminación de su equipo. "El árbitro perdió el rumbo en la prórroga. Fue realmente escandaloso. Solamente pitó para Argentina cuando terminó el tiempo reglamentario”.

Argentina vs Croacia

Modric discute con el árbitro. Foto: EFE

El croata Luka Modric se mostró resignado por la derrota de su selección en semifinales del Mundial de Qatar contra Argentina y mostró sus críticas al arbitraje del italiano Daniele Orsato, sobre todo por el penalti que pitó a favor de la "albiceleste" que permitió a Leo Messi abrir el marcador.



"Estábamos bien, controlando el partido y este córner que no nos da el árbitro y el penalti, que para mi no era lo cambia todo. El argentino tira y choca contra nuestro portero, va a por él, no puedo creer que pitara ese penalti. Esto cambia un poco el partido. Pero no podemos cambiarlo, hay que recuperarse e intentar ganar el próximo partido", indicó antes de jugar por el tercer puesto este sábado ante Marruecos.

Portugal y las declaraciones contra Argentina

Pepé celebra su gol contra Suiza. Foto: efe

El capitán de Portugal, el experimentado central Pepe, cuestionó el arbitraje del argentino Facundo Tello tras la eliminación este sábado de su equipo en cuartos de final del Mundial de Qatar a manos del sorprendente Marruecos (1-0).



“Es inaceptable que un árbitro argentino arbitre nuestro partido. Después de lo que pasó ayer, con Messi".



“Después, tuvimos la sensación de la arrogancia del equipo arbitral. Argentina será campeona. Fueron cinco árbitros argentinos… Qué más puedo decir. Veamos qué pasa. Además agregó que: Recibimos un gol que no esperábamos, pero tengo que decir que esto es más fuerte que yo y lo voy a tener que decir. Argentina será campeona”.



Por su parte, Bruno Fernandes también arremetió contra Argentina. "Es muy raro tener un árbitro que todavía tiene a su selección en competición y no tener un árbitro portugués. Los nuestros pitan la Champions, por lo que tienen calidad y nivel para estar aquí. Estos no arbitran Champions, no están acostumbrados a este tipo de partidos, no tienen ritmo para esto. Es mínimamente extraño", manifestó en la zona mixta del estadio Al Thumama.



REDACCIÓN DEPORTES

