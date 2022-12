Miles de aficionados aclamaron a los Bleus en la plaza de la Concordia en París, en un ambiente festivo, un día después de su derrota en la final del Mundial contra Argentina en Doha, Kylian Mbappé fue la figura.

Los jugadores y el seleccionador de Francia aparecieron en el balcón del hotel Crillon hacia las 21h40 locales para saludar a los numerosos aficionados que ondeaban banderas de Francia y proclamaban su agradecimiento a los Bleus.



La expedición había llegado unas dos horas antes al aeropuerto de Roissy procedente de Qatar.



Al descender del avión, el seleccionador galo Didier Deschamps esbozó una sonrisa, al igual que Giroud, quien lucía un collar de flores azul, blanco y rojo alrededor del cuello.



Mbappé fue la gran figura. Fue el goleador del Mundial, llevó a Francia a la final y demostró que es uno de los mejores jugadores del mundo.

'Rigo' futbolero

El delantero galo jugó con Falcao García en el Mónaco. Los dos hicieron buena amistad.



Y allí, varias veces coincidieron con el ciclista colombiano Rigoberto Urán, que en una foto co los dos jugadores se hizo la pregunta: Ey, mijitos, ¿qué tal estos en el Giro de Rigo?



Urán ya prepara la temporada del 2023, que entre otras cosas tendrá, una vez más, la realización del Giro de Rigo, su carrera recreativa y a la que siempre invita grandes personalidades.

Rigoberto Urán (centro), con Falcao García y Kylian Mbappé, cuando jugaban en el Mónaco. Foto: Instagram de Rigoberto Urán



El pedalista confirmó que estará con el EF hace rato, equipo con el cual quiere seguir por mucho tiempo.



"A mi familia le gusta estar aquí en Europa. Pasan mucho tiempo fuera de Colombia, así que si les gusta aquí, eso es importante. A mí me encanta estar aquí, me encanta andar en bicicleta, así que quiero seguir por algunos años más. Puedo compaginar mi vida en Colombia con el deporte aquí en Europa y tengo el apoyo de mi familia, así que decidí seguir compitiendo unos años más”.





