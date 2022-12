120 minutos y una tanda de penales desataron numerosas emociones entre la selección de Argentina y Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar. El encuentro que le dio la victoria a la ‘albiceleste’ estuvo marcado por las rencillas y fuertes comentarios de los jugadores.



El drama se acentuó con la furia de Messi al concluir el partido; no solo se despachó contra el árbitro Antonio Mateu Lahoz, también lo hizo contra el entrenador neerlandés Louis Van Gaal -quien renunció con su derrota- y el delantero Wout Weghors.

Van Gaal, de 71 años, se había mostrado confiado por el desempeño de sus dirigidos y había cuestionado el papel de Messi: “No juega mucho con el rival cuando tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades”.



De hecho, pensaba que tenían una “ventaja” si definían desde el punto de penales, algo que no fraguó con la pérdida 3-4.

¿A quién le dijo ‘qué miras, bobo’?



Mientras era entrevistado por un medio argentino, ‘la pulga’ no ocultó su malestar al ver al ‘19’ de Países Bajos, Weghors. “Qué miras, bobo”, le dijo. “Anda pa’ allá”, sentenció tras cruzar miradas con el futbolista.



Según explicó luego la estrella de Argentina, su contrincante previo al partido los había provocado. “Nos decía cosas y me parece que eso no es parte del fútbol, yo siempre respeto a todos, pero me gusta que me respeten también. Creo que el técnico de ellos no fue respetuoso con nosotros”, acotó ante las cámaras de ‘TyC Sports’.

"QUE MIRAS BOBO":

- Estás loco. El ‘19’ mide 1,97 metros -expresó el periodista tras escuchar al también jugador del Paris Saint-Germain.



- Bueno, la verdad es que es la calentura del partido, del momento, de la situación. Queda ahí, obviamente -concluyó con una ligera sonrisa por lo ocurrido.

Agüero defendió a Messi



El que de primera mano presenció el altercado entre Messi y Weghorst fue Kun Agüero, antes capitán de la Selección y quien ahora está retirado del fútbol por problemas cardiacos. Eso sí, él no se pierde ningún movimiento de sus coterráneos y por eso viajó a Qatar para darles voces de aliento.

Agüero estuvo vibrando como hincha en las tribunas. Sin embargo, en la primera oportunidad que vio, se le acercó a un funcionario de seguridad y le pidió que le permitiera estar en la cancha para acompañar a los argentinos.



“Le dije: ‘Vos, bájame hasta ahí que yo me meto’”, recordó en charla con el canal ‘Espn’.

(Le recomendamos: Qatar 2022: así vivió la familia de Messi la agónica clasificación de Argentina).

Kun Agüero a lado de los jugadores de la Selección de Argentina. Foto: Alberto PIZZOLI / AFP

Por eso, como registraron las cámaras de la Fifa, estuvo hablando con sus excompañeros en plena cancha tras los cobros de penal. Trató de ingresar a los bastidores, pero en ese momento fue cuando notó el disgusto de Messi con el neerlandés y lo encaró.“Me dijo ‘come here’ (ven aquí). Ahí salté y le dije ‘shut up (cállate). Le dije ‘cerra el or…’. ¿Para qué le hablaba (a Messi) si sabía que el tema estaba caliente?”, expresó.

Como respuesta, Weghorst lo recriminó y le pidió que no lo callara. “Le dije: ‘Bueno, pero no le hables a Messi’. Y ya está. Me dio la mano y listo”, añadió.



Según quedó grabado en un video de un curioso, Agüero se distanció de inmediato, pues el personal de seguridad tenía los ojos puestos sobre él. “Los de la Fifa me pidieron que no hiciera quilombo (pelea)”, aseguró.

🤜🏻🤛🏻 @aguerosergiokun defendiendo a Messi, después del cruce en zona mixta pic.twitter.com/rZCEBLlEOe — Luciana Rubinska (@LRubinska) December 10, 2022

En medio de las emociones, Argentina ahora piensa en la semifinal que disputará contra Croacia el 13 de diciembre.

