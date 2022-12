El exportero de la selección brasileña Julio César tiene candidato para la final del Mundial de Qatar: "íYo, como brasileño, tengo que apoyar a Francia!", dijo con una sonrisa.

"Adoro a Messi. Para mí él es increíble, sensacional, es bonito verlo jugar. Pero existe esa rivalidad saludable entre Brasil y Argentina. Si Brasil estuviera en la final obviamente los argentinos estarían en contra nuestra. No vamos a ser hipócritas en este momento", dijo a periodistas en Doha.



El exarquero, quien participó este jueves de un partido entre leyendas de la Fifa, aseguró que los "amantes del fútbol que no son brasileños están haciendo mucha fuerza para que Messi se lleve la Copa debido a su historia, por la carrera que ha construido hasta ahora".

Mundialista con la 'Canarinha' en 2006, 2010 y 2014 -donde encajó los siete goles (7-1) en la semifinal contra Alemania-, el exarquero del Inter de Milán (ITA) comentó la dolorosa eliminación de Brasil a manos de Croacia en cuartos de final.



"Cualquier eliminación es mala. Porque uno se programa, hace todo un trabajo interno, se prepara bien. Creo que no fue diferente con la selección brasileña. Vimos cómo estaba de unida la 'Seleção', ellos lo demostraban", sostuvo.



"Pero lamentablemente el fútbol es fútbol. Y a veces ni los mejores ganan. Entonces creo que de esa forma se saca algún tipo de aprendizaje para llevar al Mundial de 2026", apuntó.



