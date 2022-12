La selección Argentina se consagró como la campeona del Mundial Qatar 2022. Fue un partido vibrante que se decidió a través de los penales. Lionel Messi y el 'Dibu' Martínez fueron los protagonistas, pero Julián Álvarez se robó uno de los momentos más emotivos al recordar la imagen con una replica de la copa cuando era pequeño.

Solo lleva 16 presencias. Y ahora está en medio de un Mundial, su primer Mundial, donde a fuerza de goles y de estar más en sintonía con el arco rival se ganó la titularidad en detrimento de Lautaro Martínez, nada menos que el goleador del ciclo Scaloni.



Frente a Australia, en octavos, marcó el 2 a 0 que le llevó alivio al equipo albiceleste. Con el olfato de un tiburón blanco, Julián olió sangre y no perdonó, con un toque rápido, de primera, que empujó la pelota casi en cámara. Su sonrisa de niño bueno contrasta sobremanera con su voracidad dentro del área. No da ninguna por perdida y vive en constante alerta. Allí, quizás, está su mayor virtud.



“Los delanteros somos los primeros defensores. Cuando vemos que estamos preparados para ir a ejercer la primera presión, lo hacemos. Lo hice en River, en el City y acá también. Creo que mi gol fue importante porque sirvió para darnos tranquilidad para, en ese momento, ponernos 2 a 0”, consideró Álvarez. Y más tarde dijo: “Siempre trato de presionar en el área y esta vez fuimos con Rodrigo (De Paul) y se la pudimos sacar al arquero para definir rápido, antes de que me marcaran”.





La acción no fue casualidad. De hecho, es bastante frecuente en la corta carrera profesional de Álvarez. Quienes lo vieron con frecuencia durante su paso por River pueden dar fe de ello. Y el cordobés lo validó: “En la Argentina llegaron varios goles de este mismo modo: presionando alto y obligando al error de defensores o del rival”.



“Es muy humilde, siempre positivo. En cada entrenamiento lo da todo. Tenemos una opinión increíble de él”, lo elogió Pep Guardiola, su entrenador en Manchester City. Porque así como está pasando en Qatar, esa mezcla entre sana inconsciencia juvenil y tremenda convicción en sus cualidades, también le permitieron ganarse cada vez más minutos.

