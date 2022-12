Julián Álvarez hace que todo parezca sencillo. Pero no lo es. Y así como con un puñado de partidos en primera división no le peso ingresar en medio de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca en el Santiago Bernabéu, hace casi 4 años, ahora se desenvuelve por el frente de ataque de la selección argentina como si llevara una década con esa casaca. Y lleva 4 goles en el Mundial.

Solo lleva 16 presencias. Y ahora está en medio de un Mundial, su primer Mundial, donde a fuerza de goles y de estar más en sintonía con el arco rival se ganó la titularidad en detrimento de Lautaro Martínez, nada menos que el goleador del ciclo Scaloni.

Frente a Australia, en octavos, marcó el 2 a 0 que le llevó alivio al equipo albiceleste. Con el olfato de un tiburón blanco, Julián olió sangre y no perdonó, con un toque rápido, de primera, que empujó la pelota casi en cámara. Su sonrisa de niño bueno contrasta sobremanera con su voracidad dentro del área. No da ninguna por perdida y vive en constante alerta. Allí, quizás, está su mayor virtud.



“Los delanteros somos los primeros defensores. Cuando vemos que estamos preparados para ir a ejercer la primera presión, lo hacemos. Lo hice en River, en el City y acá también. Creo que mi gol fue importante porque sirvió para darnos tranquilidad para, en ese momento, ponernos 2 a 0”, consideró Álvarez. Y más tarde dijo: “Siempre trato de presionar en el área y esta vez fuimos con Rodrigo (De Paul) y se la pudimos sacar al arquero para definir rápido, antes de que me marcaran”.

Julián Álvarez celebra con Lionel Messi. Foto: Juanjo Martín. Efe



La acción no fue casualidad. De hecho, es bastante frecuente en la corta carrera profesional de Álvarez. Quienes lo vieron con frecuencia durante su paso por River pueden dar fe de ello. Y el cordobés lo validó: “En la Argentina llegaron varios goles de este mismo modo: presionando alto y obligando al error de defensores o del rival”.



“Es muy humilde, siempre positivo. En cada entrenamiento lo da todo. Tenemos una opinión increíble de él”, lo elogió Pep Guardiola, su entrenador en Manchester City. Porque así como está pasando en Qatar, esa mezcla entre sana inconsciencia juvenil y tremenda convicción en sus cualidades, también le permitieron ganarse cada vez más minutos.

Así fue el comienzo de Julián Álvarez en la Selección



Gracias a su profesionalismo, un mes después de debutar en la selección argentina, en julio de 2021 compartió con Messi el plantel que se coronó campeón de América en el Maracaná y dio la vuelta al lado del crac rosarino. Un año y medio más tarde es su socio en el Mundial.



Siempre rodeado de cerca por sus seres queridos, en suelo catarí están Mariana y Gustavo, su padres. Ambos se emocionaron hasta las lágrimas cuando su hijo marcó el segundo tanto del 2 a 0 sobre Polonia, que garantizó la clasificación a los octavos. Su novia, María Emilia Ferrero, también forma parte del sostén de cariño que tiene el delantero. En los días previos al cruce con Australia pudo visitarlo y lo alienta a través de Instagram.

Julián Álvarez Foto: EFE



La muy buena actuación realizada ante Polonia, con gol, cuando también se mostró muy suelto a pesar de la presión que significaba saber que una derrota eliminaba al conjunto albiceleste, lo catapultó a la titularidad frente a Australia.



La decisión de Scaloni fue otra vez un acierto. Porque marginar del primer equipo a Lautaro Martínez no es nada sencillo. Luego, jugó contra Países Bajos, en cuartos, y en la semifinal contra Croacia, cuando sacó su mejor repertorio con dos goles, uno de ellos emulando a Mario Kempes en el mundial del 78. Así, con goles, se ha ganado un lugar casi fijo para la final.



En Qatar, la Araña, como le llaman, pisa fuerte. Como cada lugar donde juega, paga con goles la confianza que deposita el DT de turno. Se llame Marcelo Gallardo, Guardiola o Scaloni, y sea el torneo argentino, la Champions League o la final del Mundial.



Pablo Lisotto

La Nación (Argentina-GDA)

