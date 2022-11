Costa Rica enfrentará el domingo a Japón en un duelo en el que, además de jugarse sus opciones de seguir viva en Qatar-2022, tiene que mejorar su imagen después de la humillante derrota 7-0 en el debut frente a España.

Temiendo que el golpe anímico fuera irrecuperable, el técnico Luis Fernando Suárez ha trabajado con su equipo a puerta cerrada en los últimos días. Medios y ex jugadores internacionales han pasado de debatir sobre los sueños de repetir una gesta como la de Brasil-2014, cuando Costa Rica llegó a cuartos, a criticar ferozmente al equipo por la peor derrota de sus seis participaciones mundialistas.



Alineaciones



Japón

Costa Rica

