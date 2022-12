La modelo croata Ivana Knoll que se destacó en el mundial de Qatar 2022 por haber asistido a apoyar todos los partidos de su selección volvió a ser noticia, luego de que se conocieron las palabras que dijo esta semana, luego de que Croacia fue eliminado en las semifinales.



(Lea también: Messi vs. Mbappé, duelo de estrellas en la final soñada del Mundial).



Croacia se enfrentó el martes contra Argentina y perdieron en un marcador de 3 goles contra cero, lo que sacó a Croacia del mundial y le garantizó a la albiceleste su paso a la final del torneo de fútbol, que tendrá que disputarse con Francia.



(Más notas: La historia detrás de la abuela de Argentina, que se hizo viral por el Mundial).

Luego de la derrota, la modelo no ocultó su decepción y en un video difundido por TUDN dijo que estaba triste "porque no creo que Argentina sea un gran equipo, pero ellos tuvieron un buen día y nosotros uno malo, eso es todo”.



Es de recordar que Knoll llegó a ser apodada como 'la novia del mundial' por asistir a todos los partidos de su selección.



(Más notas: Qatar 2022: esto dijo Messi tras la clasificación de Argentina a la final).



Aunque Croacia no pasó a la final, se disputará el tercer lugar en un partido contra Marruecos, que cayó este miércoles con 2 goles a cero contra Francia.