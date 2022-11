Este fin de semana, la US Soccer (Federación de Fútbol de Estados Unidos) generó polémica al publicar en sus redes sociales una versión de la bandera nacional de Irán a la que le retiró el símbolo de Alá.



Voceros de la federación justificaron el gesto como solidaridad con las mujeres que participan desde hace semanas en las sonadas manifestaciones antigubernamentales, desatadas por el fallecimiento de Mahsa Amini, una joven detenida por supuestamente incumplir el estricto código de vestuario para mujeres de ese país.

Recordemos que las autoridades iraníes hicieron un balance esta semana de más de 300 muertos en las protestas, las cuales no ha parado desde mediados de septiembre.

Irán presentó una queja ante el Comité de Ética de la Federación Internacional de Fútbol (Fifa), razón por la cual Gregg Berhalter, seleccionador de Estados Unidos, pidió disculpas "en nombre de los jugadores y del personal" del equipo en medio de una rueda de prensa oficial de la institución. Esta se tornó bastante tensa, con preguntas afiladas de los medios iraníes que tuvo que 'sortear con mano izquierda' junto a su jugador Tyler Adams.

La selección iraní ya había protestado al respecto de la represión de Irán a las manifestantes en su partido contra Inglaterra: no cantaron el himno de su país. Foto: EFE

Primero, dejó claro que ni él ni sus jugadores participaron en las publicaciones de las redes sociales de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, la cuales después fueron eliminadas: "Los jugadores y el personal no sabían nada de lo que se publicaba. A veces las cosas están fuera de nuestro control. No teníamos ni idea de lo que hizo la federación. No pensamos en cosas externas y lo que podemos hacer es disculparnos en nombre de los jugadores y del personal. Pero no es algo de lo que hayamos formado parte".

También aseguró que, aunque su pensamiento está con el pueblo iraní, han trabajado muy duro durante cuatro años para llegar a donde están y su meta principal es ganar el torneo.

En la rueda de prensa, realizada a escasas horas del enfrentamiento entre EE. UU. e Irán en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial, Adams tuvo un impase al ser increpado por pronunciar mal Irán (dijo 'Eirán' y el reportero le informó de que se pronunciaba 'Irán'), por lo que tuvo que pedir perdón por su error.

La disculpa de ambos miembros del plantel estadounidense y el intento de Berhalter por mantener un tono optimista y enfocado en el espíritu deportivo, resaltando el compromiso y el contragolpe de Irán, no fueron suficientes para los medios estatales iraníes, que pidieron que Estados Unidos sea expulsado del mundial por una supuesta falta de respeto a su contrincante.

