Tras un espectacular debut, Inglaterra ofreció su versión más pragmática para asegurar un empate 0-0 ante una mejorada Estados Unidos con el que pone un pie en los octavos de final de Qatar-2022, pero en la antesala del partido contra Gales aficionados fueron protagonistas de una gran pelea.

Inglaterra, que podía clasificar con antelación con una victoria, mostró poca ambición y se vio superada en varias fases del partido por el joven combinado norteamericano sobre el césped del estadio Al Bayt de Al Khor.



Al equipo de Gareth Southgate, que lidera el Grupo B con cuatro puntos, le basta para clasificar con no ser goleado en la última jornada ante su vecina Gales, última con una unidad, y un triunfo le garantiza la primera plaza.



"Sabemos que podemos jugar mejor, eso seguro, pero es un empate en el Mundial, donde ningún partido es fácil", declaró el capitán inglés, Harry Kane.



"Quizá la gente pensó, después de nuestro primer partido (6-2 a Irán) que íbamos a aplastar a nuestros rivales, pero no es así", acotó.

Lo que viene

Inglaterra se medirá este martes a Gales en busca de sellar la clasificación a octavos de final en Qatar.



El previo del partido no es el mejor. Los aficionados no lo han tomado tan deportivamente como se esperaba.



Las peleas entre hinchas en este Mundial han estado a la orden del día y los hinchas de estas selecciones no se han escapado a ello.



Fuera de Qatar se han vivido peleas, como esta que tuvo lugar en Tenerife, España, en la que los protagonistas se agarraron, utilizaron sillas y hasta cuchillos para agredirse., segpun confirmaron las autoridades locales.



El video es claro, los aficionados dierpn un mal ejemplo que, ojalá, no se lleve a la cancha.

