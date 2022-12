El reconocido periodista deportivo, Grant Wahl, falleció este viernes en Catar mientras cubría el partido entre Argentina y Países Bajos, según lo dio a conocer la US Soccer en un comunicado.



“Toda la familia de US Soccer está desconsolada al saber que hemos perdido a Grant Wahl. Grant hizo del fútbol el trabajo de su vida, y estamos devastados porque él y su brillante escritura ya no estarán con nosotros”, se lee en la misiva.

Grant Wahl era uno de los más importantes periodistas deportivos en EE. UU. Foto: Instagram: @grant_wahl

Aunque la Federación de Fútbol de EE. UU. no dio más detalles de lo sucedido, ‘The New Tork Times’ reportó que, según el agente del periodista, Wahl estaba en la tribuna cuando comenzó a sentirse mal y colapsó. Además, informó que, en los últimos días, el reportero no estaba durmiendo bien y tenía mucho estrés por el ajetreo de su trabajo.

Sin embargo, el hermano del periodista deportivo publicó un video en su cuenta de Instagram en el que asegura que sospecha que su hermano fue asesinado.

“No creo que mi hermano haya muerto. Creo que lo mataron”, expresó Eric Wahl.

Según el relato de Eric, su hermano estaba sano, pero había recibo amenazas de muerte luego de que vistió una camiseta con el arcoíris, alusiva a la comunidad LGBTI, al inicio del Mundial Qatar 2022.

“Yo soy la razón por la que usó la camisa de arco iris para la Copa del Mundo. Mi hermano estaba sano. Me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano haya muerto. Creo que fue asesinado. Y ruego por cualquier ayuda”, mencionó.

Terrible noticia el fallecimiento de @GrantWahl, uno de los periodistas de fútbol más respetados de Estados Unidos, mientras cubría la Copa del Mundo en Qatar, días después de vestir una camiseta con el arcoíris. Su hermano piensa que ha sido asesinado.



Descanse en paz. pic.twitter.com/ig5o13ETR8 — Luis Herrera (@luisrha) December 10, 2022

El incidente al que hace referencia el hermano de Wahl sucedió el pasado 21 de noviembre, cuando a Grant Wahl le negaron la entrada al partido Estado Unidos vs. Gales y lo detuvieron durante 25 minutos por la camiseta que llevaba en apoyo a los derechos de las personas LGBTI.

“Los guardias de seguridad se negaron a dejarme entrar y me detuvieron durante 25 minutos. y con enojo exigió que me quitara la camiseta. ‘Tienes que cambiarte la camisa’, me dijo un guardia. ‘No está permitido’", escribió en aquel entonces en su blog deportivo, en el que también relató que le quitaron un celular y minutos después se lo devolvieron.

