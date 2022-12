Lionel Messi es el rey del mundo del fútbol. El título que logró con Argentina en el Mundial de Qatar así lo dice.



Messi llevó de la mano a los jugadores dirigidos por Lionel Scaloni a conquistar por tercera ocasión la Copa del Mundo, en un partido contra Francia que se definió por penaltis.



El juego, quizás la mejor final de los últimos tiempos, fue polémico, más cuando Messi anotó el tercer gol en la prórroga.

¿Inválido?



Los medios del mundo se han dedicado a analizar la jugada. Se advierte que en la previa, antes de que recibiera el pase, estaba en fuera de juego, pero no pasa nada más.



Los jugadores argentinos invadieron la cancha y celebraron el tanto, pero el juez de línea había levantado la bandera, por lo que la jugada fue revisada.



Finalmente, se dio como gol, pero la prensa francesas ha descubierto una imagen que de acuerdo al reglamento pudo el gol no es válido.



En el párrafo 9 de la Ley 3 del Fútbol se lee: “Si, después de marcar un gol, el árbitro se da cuenta antes de que se reanude el juego de que otra persona estaba en el terreno de juego en el momento en que se marcó el gol: el árbitro debe anular el gol. Si la persona extra era: un jugador, suplente, jugador sustituido, jugador expulsado u oficial del equipo que marcó el gol; el juego debe reiniciarse con un tiro libre directo desde el lugar donde se encontraba la persona extra”, se afirma.



L’Equipe, sobre el tema, escribió: “Minuto 108 de partido, tras un trío con Enzo Fernández y Leo Messi, Lautaro Martínez pega fuerte desde muy cerca. Hugo Lloris empuja hacia atrás el balón, que vuelve a los pies de La Pulga. Messi lo volea y marca el 3-2 para Argentina, a pesar del intento tardío de salvamento de Jules Koundé. Excepto que el objetivo no es válido, si aplicamos estrictamente las reglas. Cuando Messi lanza de volea la atajada de Hugo Lloris, algunos suplentes argentinos cargados de emociones ya están en el campo, listos para celebrar. Lo cual está estrictamente prohibido”.

El tercer gol de Argentina era fuera de juego de Messi cuatro segundos antes de la posición que ha analizado el VAR pic.twitter.com/kqBH0GrK09 — BBF (@BorBuFu) December 18, 2022





