José María Giménez, defensa de la selección uruguaya, elevó el codo y golpeó a un empleado de la Fifa sobre el terreno de juego, cuando se dirigía para protestar al árbitro Daniel Siebert cerca del túnel de vestuarios, al término del partido de la última jornada del grupo H contra Ghana, que supuso su eliminación del Mundial de Qatar 2022, según varios vídeos a pie de campo del momento difundidos en las redes sociales.

En las citadas imágenes se observa cómo Giménez se dirige hacia el colegiado, entre el barullo que ya había de compañeros suyos en torno al árbitro, y, cuando se aproxima a una persona con el traje de la Fifa, eleva el codo y lo golpea en la parte trasera de la cabeza, mientras prosigue su camino hacia el colegiado para protestar por los dos penaltis que no señaló durante el duelo y que podrían haber significado la clasificación de la 'Celeste'.



Ahora, cuando la grabación de Giménez le da la vuelta al mundo, cobra eco en la prensa uruguaya la posible sanción que recibiría el defensor central.



El Código Disciplinario de la Fifa es el ancla para que medios como 'El País', de dicha nación, hablen de una "sanción histórica".



Esto es muy gordo. Giménez ha agredido al director de competiciones de FIFA. Le ha dado un codazo y acto seguido le ha insultado de manera muy grave. La sanción va a ser histórica. pic.twitter.com/L3J0VkEtKe — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 2, 2022

'Sanción histórica'

Los futbolistas uruguayos enfocan a dos acciones polémicas, ambas con 2-0 (de haber marcado algún gol más habrían accedido a octavos de final, incluso con el triunfo por 2-1 de Corea del Sur ante Portugal que finalmente los dejó fuera): una es el penalti que reclaman sobre Darwin Núñez mediado el segundo tiempo y otro, ya en el 90, en una pugna en la que Edinson Cavani cae derribado dentro del área.



La primera fue revisada por el VAR y por el árbitro en el monitor, aunque rechazó que fuera pena máxima. En cuanto el árbitro señaló el final del encuentro, varios futbolistas, entre ellos Edinson Cavani y Diego Godín, acuden a protestar al árbitro.



A ellos se une después a toda velocidad Giménez, con varias personas delante en su recorrido hacia el colegiado. Ahí llega la agresión.



La Fifa abrirá ahora un procedimiento disciplinario que analizará el hecho y determinará si hay o no sanción al futbolista.



Entretanto, según está estipulado en el artículo 12 de su Código Disciplinario, la sanción por un hecho de ese talante podría ser de cerca de quince juegos.



"Al menos quince partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir, golpear, etc.) a un oficial de partido", estipula el reglamento.



Sin embargo, por los insultos verbales posteriores, la sanción podría ser mayor. Así lo avizora 'El País' en su nota: "José María Giménez y las imágenes de un enojo que podría tener una sanción histórica".

Hasta el momento, ni Giménez ni la Asociación Uruguaya de Fútbol se han pronunciado al respecto.

*Con EFE