El defensa saudí Yasser al Shahrani se perderá el resto del Mundial tras haber sufrido una fractura de mandíbula en el choque que tuvo con su portero Mohammed Al-Owais en los primeros compases del partido contra Argentina, en el que firmaron una gesta al imponerse por 1-2.

'Héroe caído'

Arabia Saudí Foto: EFE

Por orden del príncipe heredero saudí y hombre fuerte del país Mohamed Bil Salman, Al SHahrani fue trasladado en jet privado a una clínica de Alemania para sanar la lesión tras haber sido operado de urgencia por una hemorragia interna.



Tratado en el césped durante varios minutos, el jugador fue finalmente evacuado en camilla y llevado a un hospital. Arabia Saudí confirmó finalmente que no podrá regresar a la concentración del equipo.

En un mensaje, el futbolista de 30 años quiso tranquilizar a los aficionados: "Quiero tranquilizar sobre mi estado de salud, estoy mejor. No me olviden en sus rezos. Felicidades por la victoria. Gracias".



Arabia Saudí lidera el grupo C del Mundial de Qatar tras su victoria frente a Argentina y el empate que firmaron Polonia y México.

رسالة من ياسر الشهراني الى الجمهور السعودي💚 pic.twitter.com/YOENTXzPED — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 22, 2022

