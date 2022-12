Tras su salida del Atlético Bucaramanga el delantero tolimense Dayro Moreno continuará su carrera futbolística en el Once Caldas, equipo del cual ha asegurado ser hincha y en el que espera pronto anotar el gol numero cien de su carrera. Las cuentas oficiales del club confirmaron la contratación para la próxima temporada.



El club, a petición de sus hinchas, decidió apostarle por vestir de nuevo a Dayro Moreno con la camiseta del Once Caldas de Manizales, y teniendo en cuenta el paso positivo del jugador por el Atletico Bucaramanga, donde marcó 22 goles, se ganó el cariño de los hinchas y aportó para el club estuviera cerca de los cuadrangulares.

Es un hecho, el ídolo en casa 💪🏼⚽️🤍 #DM17 pic.twitter.com/qELucytUui — 🏆 Once Caldas DAF ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) December 2, 2022

La llegada de Dayro Moreno al Club manizaleño representa un rencuentro con una hinchada que lo recuerda y lo aprecia, así como también un jugador que vuelve al equipo del cual se considera hincha, pues “lo lleva en el corazón”.

“Muy contento de estar aquí de nuevo en Manizales, en el equipo que me dio todo y del cual soy hincha”, aseguró en un audio Dayro Moreno em un video publicado en las redes sociales del equipo.



“El equipo que yo siempre he querido y he amado es el Once Caldas, desde ahí prácticamente surgí”, añadió Moreno.

¡Palabras del corazón!🤍 👉🏻 Activa el audio 🔊 pic.twitter.com/W4UmA77vhk — 🏆 Once Caldas DAF ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) December 2, 2022

Dayro Moreno llega al Once Caldas con una racha exitosa, pues fue goleados del compaonato con 13 anotaciones, y deja al Atletico Bucaramanga tras llevarse el cariño de los hinchas santanderanos. El delantero se encuentra a punto de llegar a su gol 100 en ese equipo.



