A Francia le costó muchisimo, como estaba previsto por la dureza, la entrega y el amor propio que había mostrado Marruecos en todo el Mundial. Pero la segunda semifinal de Qatar 2022 tuvo un libreto inesperado, que se fue escribiendo con cambios generados por las circunstancias del partido. Al final, el campeón del mundo pegó en los momentos justos, acabó con el sueño de los africanos de llegar a la final y ahora se citará el domingo con Argentina en el estadio Lusail para jugar por el título.

El problema para Francia era anotarle rápido a un equipo que planteó de entrada una línea de cinco defensores y que había recibido un solo gol de un rival en el torneo: el único en contra fue un autogol de Aguerd. Se tardó cinco minutos, gracias a una acrobacia de Theo Hernández, luego de un rebote a un remate que se rebuscó Kylian Mbappé en el área.



El 1-0 planteaba un nuevo interrogante: cómo iba a jugar Marruecos de ahí en adelante, en una condición inédita en el torneo, estar abajo en el marcador. Por primera vez en lo que va del mundial, el balón era posesión marroquí. Y eso quiso acentuarlo el DT Walid Regragui al desarmar el cinco del fondo y meter a un mediocampista más, Selim Amallah, en vez de Romain Saiss.



El dominio de Marruecos era estéril: apenas metió un susto con un remate de Azzedine Ounahi que pasó cerca del poste. Más bien, Francia, con espacios para atacar, tuvo dos opciones muy claras con Olivier Giroud: una la estrelló en el palo y la otra la tiró a la tribuna.

La chilena que convenció a Marruecos de que podía ganar



Pero sobre el final del primer tiempo, Marruecos tuvo la más clara, en una chilena de Jawal El Yamiq tras un rechazo de Raphael Varane en un tiro de esquina. La bola se estrelló en el poste y eso animó a los africanos a buscar el empate antes de terminar la primera etapa. Y de paso, señaló cuál podría ser la fórmula para el resto del juego.

Marruecos se fue encima de Francia en la segunda etapa. Su técnico decidió ir al frente y metió a un hombre fuerte por la banda, Yahia Attiat-Allah, sacrificando un lateral, Noussair Mazraoui. Konaté se multiplicó para cerrar una y otra vez y para tratar de tapar las goteras en la defensa francesa, que cada vez eran más evidentes.



Y encima, el juego se volvió recio, duro, con la complacencia del juez mexicano César Ramos, que dejó que los jugadores, sobre todo los de Marruecos, llegaran al límite. A Kylian Mbappé le hicieron un par de entradas durísimas, que el central ni siquiera sancionó como infracción.



Francia tenía que ajustar líneas, sobre todo, por la banda izquierda de su defensa, donde Theo Hernández era una invitación a que lo atacaran. El sacrificado fue Giroud, para poner sobre la banda a Marcos Thuram a ayudar a tapar el hueco. Mbappé, que había aparecido todo el partido por esa zona, se fue al centro del campo, a jugar casi como ‘9’. Y ese cambio le quitó a Marruecos una de sus flechas, Achraf Hakimi, que ya no tuvo la misma libertad para ir al frente.



Marruecos probó todas sus opciones de ataque para tratar de romper la defensa francesa. Pero en los últimos metros del campo, en los alrededores del arco de Lloris, siempre les sobró una.

Kolo Muani sentenció la semifinal cuando Francia lo pasaba mal



La efectividad que les faltó a los marroquís les sobró a los franceses, que aún estaban sufriendo cuando apareció Tchouameni para robar una pelota y comenzar un ataque que fue definitivo. Thuram se juntó con Mbappé, que comenzó a apilar rivales en el área mientras encontraba el hueco para rematar. Su disparo pegó en un rival y le cayó a Randal Kolo Muani, que llevaba un minuto en la cancha en lugar de Ousmane Dembélé. El último en llegar a la lista de 26 de Francia, por la lesión de Nkunku, aumentó el marcador y prácticamente selló el paso a la final.

Aún quedaban minutos para que Marruecos se permitiera soñar. No se les puede negar que lo intentaron, que demostraron tener un libreto también para atacar y que incluso la suerte no les ayudó. Konaté sacó una pelota de la raya en tiempo de reposición.



Terminó pesando la camiseta y la experiencia. Francia está en la final y Marruecos puede irse tranquilo a jugar por el tercer lugar: no quedó debiendo nada.



