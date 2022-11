El segundo capitán francés, Raphael Varane, ausente desde hace un mes, será titular este sábado frente a Dinamarca en la segunda jornada del Mundial, en una defensa en la que también jugará Jules Koundé, en sustitución de Benjamin Pavard como lateral derecho.

Varane, que no estuvo en el triunfo inicial francés ante Australia (4-1), no ha jugado desde el 22 de octubre por una lesión muscular, que hizo temer sobre su presencia en Qatar.



En el equipo danés no jugará su capitán Simon Kjaer, que se queda en el banquillo, por lo que el brazalete lo portará el arquero Kasper Schmeichel.



El delantero Kasper Dolberg, titular en el primer partido contra Túnez (0-0), deja su plaza a Andreas Cornelius, que marcó dos goles ante Francia en junio (2-1).



Alineaciones



Francia

Dinamarca

