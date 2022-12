Damián Emiliano Martínez, mejor conocido como el 'Dibu' Martínez, portero de la selección de Argentina, se llevó el protagonismo en esta final del mundial tras atajar dos tiros penales de la tanda definitiva que le dieron la victoria a Argentina.



Lea también: Los goles de Mbappé que pusieron contra las cuerdas a Argentina en la gran final

Al final del partido, entre lagrimas, el guardameta explicó las complicaciones del partido, cómo se sintió durante uno de los más agónicos momentos de la selección, y a quién le dedicaba este título.

EL DIBU EMOCIONADISIMO, ES TUYA LA COPA REY, ES ARGENTINAAAA 😭🇦🇷 pic.twitter.com/myJnbDLgBJ — Avril; 🇦🇷☁️💜 (@btsargento) December 18, 2022

no pudo haber un mundial que se haya soñado tanto como este, no tengo palabras FACEBOOK

TWITTER

El guardameta aseguró que "no pudo haber un mundial que se haya soñado tanto como este, no tengo palabras".



También, aseguró que en la tanda de penaltis, a diferencia de lo que el público suele creer, estuvo tranquilo, "lo viví tranquilo, es un momento que siempre le tengo que dar a mis compañeros porque otra vez me patean tres veces y me meten tres goles y pude haber atajado el primero, pero me tiré mal".

😍 Kylian, Leo, ¡GRACIAS por habernos regalado la MEJOR final en la historia de los Mundiales! #CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/DmJUL2vU6P — DSports (@DSports) December 18, 2022

Finalmente cerró con la frase de "después hice todo bien", alegando que si bien lo pudo hacer mejor, su desempeño fue suficiente para otorgarle la victoria a la selección Argentina.

¿A quién le dedicas el título?

Tras la pregunta del periodista de "¿A quién le dedicas el título?", el 'Dibu' se limpia las lágrimas y responde "a mi familia, a mi nene. Venimos de unos orígenes muy humildes, me fui desde muy chico a Inglaterra, y se lo quiero dedicar a ellos".

El portero de Argentina llevó a la victoria a su país por segunda vez en el mundial, la primera en los cuartos de final tras una tanda de penaltis contra Países Bajos en el atajó dos tiros. Ahora, en la final, volvió a hacerlo.

El mejor portero del torneo

Así mismo, la FIFA le otorgó el premio Guante de Oro, por ser el mejor portero de la competencia, ya que su participación ha sido fundametal para la victoria de los sudamericanos, tanto por ser protagonista atajando los tiros en las tandas de penaltis, como su desempeño en el partido.



SANTIAGO PINZÓN GIRALDO

DEPORTES

Más noticias de Deportes