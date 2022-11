España no pudo rubricar su pase a octavos de final del Mundial el domingo, frenada por Alemania (1-1), pero volvió a presentar a demostrar sus credenciales para tratar de volver a levantar el trofeo en Qatar y mientras eso pasa recibió una visita inesperada.

En esos minutos finales, el partido se convirtió en un intercambio de golpes, una situación en la que la Roja no se encuentra tan cómoda.



"Ellos a partir del 1-0 entran en el modo de partido de todo o nada, y nosotros ahí no hemos podido controlar el partido. Se ha empezado a convertir en idas y vueltas y nos ha pillado en un error en una salida", explicó el seleccionador español, Luis Enrique Martínez.



"Somos buenos a lo nuestro, si jugamos a otra cosa, las transiciones nos cuestan más", añadió Luis Enrique, tras un partido que, pese al empate, dejó a España a un punto del pase a octavos.



"Puntazo", "íA punto!", "Puntazo"... La prensa española destaca este lunes esa cercanía a la siguiente fase del Mundial, en la que España se metería con un simple empate ante Japón el jueves en la última jornada del grupo E.



Tras golear 7-0 a una apática Costa Rica, la Roja sufrió más el domingo ante una Alemania, que salió al césped del estadio Al Bayt dispuesta a disputarle el dominio del balón.



"El partido entre España y Alemania fue tenso e intenso", escribió el director del diario deportivo catalán Sport este lunes en su columna.

Llegaron los vampiros

Los españoles estaba en la hora de la cena, cuando de un momento a otro varias personas irrumpieron en el restaurante.



En la Ciudad Universitaria se hicieron presentes las personas encargadas de realizar los controles al dopaje por sorpresa., los llamados vampiros.



Y cuatro fueron los futbolistas escogidos para los análsis. No se supieron los nombres.



"Éstos controles no es algo exclusivo con la selección y se irán repitiendo los próximos días en otros combinados. Al igual que en otras competiciones como la Champions, los equipos irán pasando estos controles a medida que avance la competición y no se descarta que se puedan repetir", se leyó en el diario Marca de España.



Y se agregó: "Estos controles son elegidos de forma aleatoria y la llegada a los cuarteles generales siempre de manera inesperada. En esta ocasión la hora elegido ha sido la de la comida-siesta, rompiendo un tanto la dinámica de la concentración".



