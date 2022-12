En la mañana de este jueves, 8 de diciembre, la Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció que el nuevo técnico de la selección será Luis de la Fuente, quien reemplazará al entrenador Luis Enrique.



El anuncio se da luego de la derrota de España en la fase de octavos de final del Mundial de Qatar 2022 frente a la Selección de Marruecos.



La Federación Española de Fútbol decidió no renovarle el contrato a Luis Enrique, el cual finalizaba tras el final del Mundial de Qatar.



El organismo a través de un comunicado señaló que "debe arrancar un nuevo proyecto para la Selección Española de Fútbol, con el objetivo de continuar con el crecimiento alcanzado en los últimos años gracias al trabajo realizado por Luis Enrique".



Así mismo, El País de España aseguró que el entrenador no viajó junto al equipo a Barcelona y fue el director deportivo de la federación, José Francisco Molina, quien le comunicó su salida de la Roja.



La eliminación de España en octavos del Mundial tras caer frente a Marruecos en la tanda de penales (0-0, 3-0) ha terminado por pasar factura al técnico asturiano. Tras el encuentro, Luis Enrique afirmó que "no es el momento de hablar de mi futuro".



"La selección tiene tiempo antes de sus próximos partidos. Estoy a gusto con la Federación, con el 'presi' y con Molina. Si por mí fuera, seguiría toda mi vida, pero ese no es el caso. Tengo que pensar con tranquilidad qué es lo mejor para mí y para la selección", añadió entonces tras la dolorosa derrota.



La RFEF reconoce a Luis Enrique que "consiguió dar un nuevo impulso al combinado nacional desde su llegada, en 2018, a través de una profunda renovación que ha consolidado un relevo generacional en el equipo y en el fútbol español", pero considera que es necesario pasar página.



Durante su etapa al frente de la Roja, Luis Enrique alcanzó las semifinales de la Eurocopa-2020, donde cayó contra Italia en la tanda de penales, y la final de la Nations League, en la que perdió contra Francia 2-1.

¿Quién es Luis de la Fuente?

Luis de la Fuente era el actual director técnico de la Selección de España Sub-21. Foto: Juan Carlos Hidalgo. EFE

El nuevo entrenador de la Selección de España se desempeñaba como el director técnico de la selección española Sub-21, a la cual llegó en junio del 2021. Dentro de su carrera, fue futbolista de equipos como el Sevilla FC, el Athletic Club, el Deportivo Alavés.



De la Fuente, de 61 años, en su faceta como director técnico también ha estado a cargo del Club Portugalete, el Aurrera de Vitoria, el Deportivo Alavés y la Selección de España Sub-19.

