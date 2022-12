Dos mujeres fueron brutalmente golpeadas por dos hombres en medio de una multitud que festejaba, en la ciudad de Chacabuco (este de Buenos Aires) el martes pasado, el pase de la selección argentina a la final del Mundial de Qatar 2022.



Las jóvenes habían salido en defensa del sobrino de una de ellas, menor de edad, y recibieron la agresión de los individuos frente a la mirada de decenas de personas.



Lea también: La historia detrás de la abuela de Argentina, que se hizo viral por el Mundial

De acuerdo a las imágenes, se puede ver cómo en medio de personas con camisetas de la Argentina, en una calle de esa ciudad bonaerense, dos mujeres son golpeadas por dos hombres, identificados como Matías Bruschi y Juan Farisano. Agustina, una de ellas, fue quien realizó la denuncia ante la Policía.

De acuerdo a la grabación que circuló en redes sociales, en el momento del ataque y mientras que una de ellas, de remera rosa, forcejea con uno de los hombres, la otra joven, Agustina, se acerca para ayudar a su amiga.



Es entonces que Matías Bruschi pasa por la escena, le pega una trompada por detrás a Agustina en el rostro y le tira del pelo a la chica de rosa hasta hacerla caer hacia atrás sobre el suelo. Después sigue su marcha hasta perderse entre la multitud.

Violencia machista en pleno festejo del partido de la selección



Agustina defendió a una amiga y un violento la golpeó



Los acusados son dos



Fue en Chacabuco pic.twitter.com/clI68ouiZc — Vía Szeta (@mauroszeta) December 15, 2022

Todo esto ocurre ante la mirada de decenas de personas, en su mayoría hombres, que si bien gritaban, nunca intervinieron para que cesara la violencia contra las jóvenes. Tampoco se ve en la filmación agentes de policía.

Tras conocerse el episodio, las autoridades informaron a la radio local Líder Chacabuco que se inició un proceso penal por el delito de “lesiones e infracción a la ley 26.485 a dos masculinos, identificados como Matías Bruschi y Juan Farisano, quienes agredieron físicamente a dos femeninas de 20 y 23″. Asimismo, la fiscalía 11 y el juzgado de Paz de Chacabuco pidieron medidas cautelares mientras investigan el hecho.

La denuncia de las jóvenes y el perfil de los agresores

Más tarde, tras la publicación del video, Agustina explicó en sus redes sociales lo sucedido. “Hago esto para contar lo que sucedió el 13 de diciembre cuando terminó el partido [de la selección argentina frente a Croacia] y vamos a festejar con mis amigas. En el video se ve cómo dos hombres mayores nos agreden físicamente a mí y a mi amiga.



Todo pasó por defender a un niño menor de edad, de 16 años, que iba a ser golpeado por estas personas que ya habían golpeado a otras en el festejo”, explicó Agustina desde su cuenta de Instagram.

Habla Agustina, la joven víctima de violencia machista en los festejos del triunfo de la selección



Acá cuenta lo que vivió y lo que vive



Pasó en Chacabuco pic.twitter.com/Y17zfQnOgi — Vía Szeta (@mauroszeta) December 15, 2022

“Matías Bruschi y Juan Farisano estaban en un estado de ebriedad, bajo sustancias, y se los notaba violetos y alterados. Son conocidos como personas violentas en la ciudad de Chacabuco, que es una ciudad pequeña en la que nos conocemos todos. Yo nunca tuve ningún vínculo con estas personas. Hay gente que dicen que somos pareja y no. No somos nada. Me pegó y me dejó así el ojo. No sé si tendré algún problema ocular. Mi amiga está asustada”, apuntó.

Matías Bruschi y Juan Farisano estaban en un estado de ebriedad, bajo sustancias, y se los notaba violetos y alterados FACEBOOK

TWITTER

“Matías Bruschi, que se ve sin remera, es un hombre que no le importa nada, no le importa hacerle nada a su familia, a sus amigos. Hay un video en el que él amenaza de muerte a Juan Farisano y creemos que una persona capaz de todo es una persona peligrosa para la sociedad, porque esta persona me agredió de esta manera y pude haber terminado peor. Le agradezco a Dios, porque las intenciones de este tipo fueron realmente muy peligrosas. Los dos son violentos”, insistió la víctima.

Luego, explicó lo que sucedió el martes cuando los dos hombres quisieron agredir al primo menor de edad de su amiga: “Ellos intentan golpear al nene porque les dijo de buena manera que dejen de joder, que estábamos festejando”.



Fue entonces que la amiga de Agustina salió a defender a su primo y ese es el momento en que comienzan los golpes. “Juan Farisano le hace una llave con el brazo, la ahorca y mi amiga le intenta pegar y zafar porque la estaba asfixiando”, agrega.

La reacción de Agustina fue salir en defensa ya que, como dijo y se pudo ver en el video, nadie más intentó ayudarla. “Hay gente que dice que actué con violencia, pero cuando vos ves que dos tipos sacados le pegan a una mujer y nadie hace nada... no vi otra opción.



No lo pensé, me salió del corazón y quiero que se haga justicia y que las dos personas paguen por lo que hicieron porque los dos son igual de culpables”, afirmó.



LA NACIÓN (GDA)

Más noticias de Deportes