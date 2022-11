Motivada por la historia de su rival, la selección mexicana enfrentará este sábado a

Argentina en el Mundial de Qatar confiada en que esta vez al final del partido sus hinchas no repitan la lapidaria frase: "Jugamos como nunca y perdimos como siempre".

Será uno de los partidos más importantes de México en su historia porque tiene cuentan pendientes con la Albiceleste, a la que nunca le ha ganado en un torneo oficial, a pesar de que en ocasiones como el Mundial de Sudáfrica los sudamericanos estuvieron cerca de ser eliminados por 'el Tri'.



El partido de este sábado tiene buenos ingredientes: la obligación de los argentinos de ganar o por lo menos empatar para no ser eliminados, y el empeño de los mexicanos de demostrar que no son "easy, easy", como los calificó el guardameta Emiliano 'Dibu' Martínez, el día del sorteo del Mundial.Siga el Argentina vs. México del Mundial de Qatar en vivo.

Minuto a minuto

Comentarios del partido

Alineaciones

ALINEACIÓN DE MÉXICO CONFIRMADA



VAMOOOOOOOSSSSSS 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/A56MSL3LRu — 🇲🇽محللين (@SomosAnalistas_) November 26, 2022

DEPORTES

Más noticias de Deportes