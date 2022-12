El astro Lionel Messi y sus compañeros de la Selección partieron con su más preciado tesoro, la Copa del Mundo, hacia Argentina, donde millones de compatriotas emocionados los esperan para darles un recibimiento de héroes, en medio de festejos que no cesan.

El destino quiso que este pulso de generaciones entre el rey de los últimos años (Messi) y el que parece su anunciado sucesor (Mbappé) fuera en Qatar, el país que los reunió como compañeros tras comprar el París Saint Germain, donde juegan ambos ahora.



Messi, que está ahora muy bien situado para seguir haciendo historia como aspirante a su octavo Balón de Oro, aseguró que todavía quiere jugar algunos partidos más con la selección argentina. "¿Qué va a haber después de esto?", se preguntó Messi al declarar ante la televisión argentina en la zona mixta.



"Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada", señaló. Messi resaltó lo mucho que luchó en su carrera y que la Copa "se me dio casi al final", en su quinto Mundial.



"Pero por otro lado, me encanta el fútbol, me encanta lo que hago, lo disfruto y disfruto estar en la selección, estar con este grupo. Y obviamente que quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo", aseveró el también jugador del PSG.



Después de la final, los jugadores se dieron un primer baño de masas al desfilar en autocar en los alrededores del estadio de Lusail. Si Argentina se vio envuelta en la máxima felicidad, Rosario no tuvo palabras para describir la emoción por sus dos hijos predilectos: Lionel Messi y Ángel Di María.

De no creer

Francia, por su parte, afrontaba su cuarta final de las siete últimas ediciones, pero sigue con dos títulos (1998 y 2018) con dos finales perdidas (2006 y 2022).



Vestido con una túnica negra, típica del mundo árabe, Messi alzó la Copa del Mundo, haciendo estallar de júbilo al majestuoso estadio catarí, donde buena parte de los 88.966 asistentes hicieron fuerza para que ganara su primer título mundial, el tercero de Argentina.



Buenos Aires fue una locura, pero en este video se capta el momento de los penaltis. Un aficionado transitaba por una calle y grabó el instante del título argentino.

