Este jueves se vivió un tenso momento en una transmisión de Twitch en la que Sergio Agüero insultó al streamer español Dj Mariio. Ambos venían con discusiones semanas atrás cuando España quedó eliminada del Mundial, luego el español mencionó que quería que Francia le ganará a Argentina en la final de este domingo.



Sin embargo, las actitudes de Dj Mariio no le parecieron al exdelantero argentino, quien no dudó en insultarlo. En el momento, el ex de Shakira, Gerard Piqué, trató de clamar la situación para que no pasara a mayores.



Vea el momento, a continuación:

"Dj Mario":

Por su cruce con el Kun Agüeropic.twitter.com/QWaVbS4nni — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 15, 2022

Esto sucedió en una de las transmisiones de La Liga de los Reyes, un programa con grandes personalidades de redes sociales. Allí la tensión se mantuvo cuando el español pronosticó que Francia le ganaría a Argentina por 3-1.



Al inicio del 'stream', el Kun no estuvo conectado y revelaron que el argentino había abandonado el grupo de WhatsApp, por lo que cuando finalmente apareció en la transmisión varios de los streamers soltaron sus risas.



“¿De verdad que están pelotudeando, no?”, le dijo el argentino al español quien apareció con una camiseta de Argentina.



“Yo no se sí es de verdad o de mentira, si es actuación o si de verdad te tocó”, mencionó el ex de Shakira. Entonces, Agüero declaró: “Si hace pelotudeces me caliento”.



Luego le dijeron al español que le pidiera perdón al Kun. “Me da igual. A mí nadie me tiene que pedir perdón”, respondió. Luego, sin filtro, el Kun le dijo: “Yo lo único que dije en el grupo es que me caes para el 'orto'. Nada más. Y te lo digo acá, en la cara”.



Al final Piqué trató de remediar la situación y planteó que cuando el exdelantero vuelva de Qatar, deberían ir a comer juntos para arreglar el problema.



REDACCIÓN DEPORTES

Más noticias de su interés