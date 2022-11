El Mundial Qatar 2022 y las polémicas, de la mano. La Fundación para la Democracia Internacional denunció condiciones de esclavitud en la construcción de los escenarios, pero al parecer eso no importa.

Según su informe “Detrás de la pasión”, murieron más de 6.500 trabajadores, una media de doce vidas por semana desde el 2010.



Los dos millones de trabajadores migrantes construyeron rutas, vías de ferrocarril, estadios, hoteles y centros de convenciones, entre otros y casi el 40 por ciento trabajó en el sector de la construcción, pero su vida en Qatar no fue la mejor.



Fueron obligados a trabajar entre 16 y 18 horas diarias, siete días a la semana, realizando tareas al aire libre y soportando temperaturas que alcanzan los 50 grados, les daban poca agua y comida podrida.



“Como si esto fuera poco, las viviendas que les proporcionan son espacios reducidos en los que viven hacinados, sin contar con las mínimas condiciones higiénicas” asegura Whpei.



Según se informó, un promedio de 12 trabajadores murieron cada semana desde diciembre 2010, cuando Qatar fue elegida anfitriona del Mundial.

Duro relato

Uno de los obreros de los estadios contó su drama y podió ayuda del jugador argentino Lionel Messi.



Contó que la comida era mala, que las condiciones para trabajar no fueron las mejores y que el agua era muy poca.



De igual manera, contó que le quedaron dediendo dinero y que le prometieron una cantidad de euros y no le cumplieron.



"Pienso que la Fifa tiene gran parte de la culpa así como los ponen de sedes para los mundiales, también la fifa debería supervisar los tratos hacia los trabajadores y sus pagos", dijo.

