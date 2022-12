El pasado fin de semana, el capitán de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, fue eliminado del Mundial Qatar 2022, luego de que Portugal perdiera contra Marruecos. La salida de quien es considerado como uno de los mejores jugadores del mundo fue catalogada por muchos como injusta. Ante esto, sus fanáticos, esposa y madre le brindaron total respaldo y apoyo.



El director técnico de Portugal, Fernando Manuel Costa Santos, no puso de titular a Ronaldo en el partido más importante y en el cual se definía una clasificación a semifinales. Por tanto, recibió muchas críticas e incluso lo culparon por la eliminación de su equipo.



Santos solo permitió que Ronaldo ingresara al campo de juego en el tiempo complementario. Cuando pisó el terreno, el partido dio un giro total de manera futbolística, especialmente para la selección portuguesa, ya que fue el momento en el que más oportunidades tuvo para empatar el encuentro.



Sin embargo, no fue posible y, después del pitazo final, Cristiano Ronaldo salió con un llanto profundo, que reflejaba tristeza y decepción, dado que, prácticamente, el futbolista jugó su último mundial.



En respuesta a sus lágrimas, miles de mensajes de apoyo hacia el goleador se vieron en las redes sociales: periodistas, aficionados, su esposa Georgina y su madre Dolores Aveiro, quien siempre ha sido la inspiración del exjugador del Manchester United.

A través de Instagram, la madre del número 7 del equipo luso publicó una foto a blanco y negro en la que aparecen juntos, escribiendo: “Fuerza, Portugal”, acompañada de un emoji de corazón. La publicación ya cuenta con más de 500 mil ‘me gusta’ y más de cuatro mil comentarios.

Por su parte, el futbolista también se pronunció a través de sus redes sociales, luego de la eliminación a la siguiente fase del mundial Qatar 2022: “Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Tristemente el sueño terminó”.

Finalmente, el profesor Costa Santos habló al respecto en la rueda de prensa después del partido contra Marruecos, asegurando que no se arrepiente: “Al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. No me arrepiento de eso”.

