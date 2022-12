En los últimos días, en su perfil de Instagram, donde sigue a 2078 cuentas y es seguido por 277 instagramers, subió fotos de su estadía en Qatar, donde fue a ver los partidos del Mundial de Fútbol, sobre todo, a alentar al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni. Pero las imágenes, sobre todos las que le envió a su pareja, lo delataron y lo dejaron tras las rejas. Hoy, el abogado Diego Chacón, fue detenido en Doha por personal de la Policía Federal Argentina (PFA), acusado de haber planificado y entregado información para un robo ocurrido a principios de noviembre en una distribuidora de productos lácteos de Jujuy, asalto que terminó con una víctima asesinada a tiros.



(Lea: Atento: Mundial de Qatar regresa, pero no todos los partidos van por TV abierta)

Según informaron a LA NACIÓN fuentes de la investigación, Chacón salió de la Argentina el 29 del mes pasado, cuando todavía no pesaba sobre él una orden de captura internacional, rumbo a Francia, pero su destino final era Doha, donde tenía previsto presenciar varios partidos del Mundial de Qatar 2022.



En los encuentros a los que asistió, colgaba de las plateas una bandera que tenía dibujado el rostro de Diego Armando Maradona y los escudos del Partido Justicialista (PJ) y el del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, acompañados de la leyenda: “Los días más felices fueron y serán”.



Chacón, de 42 años, está acusado de robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con homicidio criminis causae y homicidio criminis causae en grado de tentativa. De la investigación que permitió localizar y detener al sospechoso participó la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la PFA, informaron fuentes oficiales.



(También: Cristiano Ronaldo rompe su silencio por 'amenaza' de abandonar Mundial de Qatar)



Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación explicaron que Chacón no sería barra de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, versión que circuló inicialmente. Sí, que tenía participación en la vida política del club jujeño. “No figuraba en los listados de derecho de admisión. Pudo entrar en Qatar sin inconvenientes porque no tenía impedimento alguno. La circular roja de Interpol nos llegó hace 48 horas”, sostuvo, desde Doha, una fuente al tanto de la detención del sospechoso.



El robo y homicidio por el que fue detenido Chacón ocurrió el 19 de noviembre pasado en la distribuidora Mamprim y De La Torre, situada en el barrio San Pedrito, en San Salvador de Jujuy.



“Entre el 1 y el 18 de noviembre pasado, Chacón se habría contactado con cuatro delincuentes a los que les entregó información sobre los movimientos logísticos, humanos y comerciales de una distribuidora de productos lácteos. Les encargó que, armados, robaran la recaudación de la empresa”, según consta en la información de la circular roja que, en su momento, Interpol subió a su base de datos, a los fines de alertar sobre el pedido de captura internacional.



(Además: 'Cristiano Ronaldo amenazó con irse de Portugal': la noticia que estremece Qatar)



El golpe –según los investigadores, planificado por Chacón– se concretó el 19 de noviembre pasado. Cuando los ladrones llegaron a la distribuidora Mamprim y De La Torre, “preguntaron por Luis, uno de los socios”, explicó una fuente de la causa. Al no estar la persona que buscaban, se llevaron a los empleados presentes al sector de los baños y vestuarios. A cada víctima le sacaron el teléfono celular, la billetera y otras pertenencias.



“En un momento hubo un forcejeo y una pelea entre los ladrones y una de las víctimas. Uno de los delincuentes comenzó a disparar”, explicaron fuentes de la PFA.



Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Javier Martínez, uno de los empleados, de 31 años. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital, pero falleció como consecuencia de la gravedad de la herida.



Además, según fuentes judiciales, otro empleado, Nicolás Montenovic, recibió dos tiros, uno en cada pierna. Tras una investigación hecha por detectives de la División Homicidios de la Policía de Jujuy, se logró identificar a los sospechosos de la planificación y de la ejecución del robo y homicidio.



Según informaron a LA NACION fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, el 29 de noviembre pasado, el agente fiscal Diego Cussel, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Graves contra las Personas y Homicidios, solicitó el allanamiento de la casa de Chacón.



“El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, armas de fuego y todo otro elemento que sirviere para aportar datos en la causa”, agregaron las fuentes consultadas.



Tras el pedido de detención y captura internacional, se sumó a la pesquisa la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol.

Facebook Twitter Linkedin

Diego Chacón, el sospechoso detenido en Doha. Foto: Ministerio de Seguridad / Tomado de La Nación

“A partir el análisis de la información obtenida en el teléfono celular de la pareja de Chacón, secuestrado en uno de los allanamientos, se pudo determinar que el sospechoso estaba en Doha y que había ido a algunos estadios para ver partidos del Mundial Qatar 2022″, dijo una fuente de la investigación.



Básicamente, agregaron los voceros consultados, las claves fueron los mensajes y las fotos enviadas por Chacón a su pareja y las publicaciones en su perfil de Instagram, que lo ubicaban en Doha, Qatar.



Según fuentes del MPA de Jujuy, con el arresto de Chacón ya son cinco los detenidos por el homicidio y el robo ocurridos el 19 de noviembre pasado.



“Los delincuentes que protagonizaron el robo querían la recaudación de la distribuidora. Habían hecho una inteligencia previa y tenían información de que había una suma importante”, dijo una fuente del caso, que no precisó qué cantidad de dinero quería sustraer la banda, aunque el diario El Tribuno de Jujuy afirmó que la organización pretendía hacerse de un botín de 13.000.000 de pesos.



GABRIEL DI NICOLA

LA NACIÓN - ARGENTINA

GDA