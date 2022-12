Emiliano 'Dibu' Martínez, portero de la selección argentina, considera que es "difícil no pensar" en todo lo que le "costó llegar" a su actual momento, a la final del Mundial 2022, desde que "a los 12 años" se fue "solo" a Independiente, a los 17 se marchó al Arsenal y se subió "sin pensar al tren para ayudar a su familia, por más que quería debutar" en el equipo de Avellaneda.

"Es difícil no pensar en lo que costó llegar. Sería una mentira que no se me pasa por la cabeza. Soy un luchador. Luché en la vida. Desde los 12 años que me fui solo a Independiente, a los 17 que me fui al Arsenal. En Argentina no se me reconocía como yo merecía o quería", repasó antes del partido contra Francia.



Y es que el 'Dibu', hoy titular, tuvo que pasar por varios tragos amargos para llegar a su cénit. Tras la lista de luchas, la Copa América de 2021 marcó el punto de no retorno para Martínez. Durante las semifinales, ante Colombia, en Brasilia, fue el héroe tras el empate 1-1. En el lanzamiento de Yerry Mina utilizó incluso una táctica de llamativa presión psicológica, deslizando frases para poner nervioso a su rival (“A vos te conozco”, “Mira que te como, hermano”). El defensor colombiano erró su tiro. En la tanda decisiva de aquella semifinal, detuvo también los lanzamientos de Davinson Sánchez y Edwin Cardona, clasificando a Argentina a la final, en la que luego se impuso 1-0 a Brasil, en el Maracaná.



Y ahora, en el marco de su primera final de una Copa del Mundo, un video suyo con la narración de un locutor argentino, rememorando aquel nacimiento de su mito, es una motivación más para los hinchas albicelestes, que sueñan con levantar la Copa este domingo.



"Así como te comiste a los colombianos", clama el narrador en un video que circula por redes sociales.



'Así como te comiste a los colombianos'

'Dibu' Martínez Foto: AFP

En la grabación, que recuerda los penaltis de Argentina vs. Países Bajos, aparece el 'Dibu' siendo clave en la tanda decisiva.



La narración del locutor del juego es diciente:



"El 'Dibu' Martínez, así te quiero hermano, así como te comiste a los colombianos... por qué no creer y soñar", relata.



En aquel entonces, Martínez fue trascendental. Ahora, contra Francia, el recuerdo busca volver a ser real. Así lo sueñan los argentinos.

Un narrador argentino diciendo "Bravo Dibu Martínez, así como te comiste a los colombianos".



Ellos humillan y se burlan de Colombia y aquí aplaudiendo a los argentinos.



¡ Boludos! pic.twitter.com/yaESaN6BlA — David Valenzuela Gómez (@elViejoDeivy) December 10, 2022

