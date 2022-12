Lionel Messi acaparó los focos el domingo con el título mundial de Argentina, pero otro jugador merecía también estatus de héroe de la final, el arquero Emiliano Martínez, clave en el triunfo en la tanda de penales ante Francia (4-2 después de empate 3-3).

Después de que Gonzalo Montiel marcara el tiro que daba la tercera estrella mundial a la Albiceleste, después de las de 1978 y 1986, el guardameta del Aston Villa se tiró al césped, con los brazos en cruz, y estuvo varios segundos completamente perplejo, intentando digerir el logro histórico que estaba viviendo.



Hasta que Paulo Dybala fue a darle un abrazo. "Un partido de sufrir, otra vez lo teníamos controlado. Dos tiros de mierda de vuelta y nos empatan el partido. Otra cosa que dijimos, que era el destino sufrir. Nos ponemos 3-2. Nos cobran otro penal. Nos meten. Casi nos meten dos goles. Gracias a Dios que saqué ese pie después", recordó Emiliano Martínez, que permitió a su equipo llegar a la tanda de penales con una gran atajada al final de la prórroga a Kolo Muani.

El análisis

Geir Jordet es un psicólogo que analiza el comportamiento de los jugadores en la cancha y Martinez, ahora, es uno de sus objetivos.



"Se adueñó del área penal. Caminó rápidamente hacia el área penal, esperando a que llegara Lloris, como si le estuviera dando la bienvenida a un visitante a su propia casa: ‘¡Estás en mi casa ahora!’”, dijo el analista.

Dibu Martínez Foto: EFE



Con 12 años, dejó a su familia para probar suerte en Independiente. A los 18 años, en 2010, cruzó el Atlántico para firmar por el Arsenal... pero le costó brillar en la élite en Inglaterra, antes de unirse al Aston villa en 2020.



"Este su estilo. Puede ser cálido y encantador al principio, lo que hace que las personas bajen la guardia, dejándolos más vulnerables para cuando ataque más tarde", precisó Jordet.

La presión



En la selección, su éxito también se coció a fuego lento: fue convocado para completar el banquillo en 2011 para dos amistosos y luego no fue llamado más durante ocho años... No fue hasta junio de 2021 cuando disputó sus primeros minutos bajo el arco de Argentina, en las eliminatorias mundialistas.



Su estatus de arquero número uno del país lo confirmó poco después, con el título en la Copa América de Brasil en 2021.



“Martínez presionó un poco más, lo que obligó al árbitro a intervenir cortésmente y ahí supo que dominaba el área penal y que podía ponerse a trabajar por completo”, analizó el psicólogo el tema del disparo de Coman.



Emiliano Martínez lucirá orgulloso su Guante de Oro del Mundial y reforzó su reputación de 'parapenales'. En este Mundial-2022 ya había sido decisivo en otro tanda, la de cuartos de final, donde detuvo los dos primeros lanzamientos de Países Bajos, abriendo así las puertas de las semifinales.



"Las investigaciones muestran que las celebraciones grandes e intensas indican confianza, dominio y superioridad, lo que afecta positivamente a sus compañeros de equipo y negativamente a los oponentes”, indicó.



En el tiro de Tchouaméni, “Martínez confiaba en lo que podía y no podía hacer y ya no era sutil: primero, simplemente se fue con la pelota, como si fuera suya. Mientras el árbitro y el francés esperaban, él se tomó su tiempo, a la vez que le pedía aliento a la afición argentina”, precisó.



Por último, el especialista sentenció: "Sus juegos mentales son impredecibles y calculados. Es el Maquiavelo del fútbol y ha estimulado a otros a copiarlo y crear contraataques en su contra. Con esta exhibición en el escenario más grande del mundo, tengo curiosidad por ver cómo evolucionará en el futuro”.(¿Gol de Messi en la prórroga es ilegal?)

