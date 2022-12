Sebastián Cortés es un peluquero colombiano que ahora mira el Mundial desde el frío de Nueva York, donde trabaja. En Qatar, vivió un Mundial especial: fue parte de la delegación de los Estados Unidos, donde se desempeñó como el peluquero oficial durante la estadía de la selección norteamericana, que quedó eliminada en octavos de final frente a Países Bajos.



Su misión en Doha con las tijeras y las tinturas llegó a varias concentraciones: Costa Rica, Canadá, Serbia y Ecuador, donde le creó el look al goleador Enner Valencia.

Un llamado desde el búnker argentino en la Universidad de Qatar lo llevó a niveles de popularidad impensados. Después del triunfo contra Polonia en la fase de grupos, Cortés recibió a la medianoche un llamado telefónico de parte de Daniel Albornoz, conocido como ‘Dany Ale’, el peluquero oficial de la Selección de Argentina.

(Lea también: Catar 2022: El corte de pelo de Dibu Martínez que despertó debate en Argentina).

“Me llamó para una misión muy especial”, cuenta Cortés a ‘La Nación’, desde Nueva York, y agrega: “Me preguntó si tenía colores y me dijo: ‘Necesito que vengas a la concentración y traigas todos los colores que tengas’”.



El peluquero arribó de madrugada, junto a un asistente, en auto a la desolada zona de la universidad. Los jugadores estaban felices por el pase a los octavos de final y Cortés se encontró con su próximo ‘cliente’, Emiliano Martínez. “Cuando llegué, ‘Dibu’ me dijo que habían perdido una apuesta y que necesitaban hacerse algo diferente, algo loco en el pelo”, señala.

El arquero de la selección figura en el triunfo por penales frente a Países Bajos y, junto con Marcos Acuña, debían cumplir una apuesta que habían perdido contra los futbolistas Guido Rodríguez y Germán Pezzella.

(Siga leyendo: Esposa de 'Dibu' Martínez cuenta cómo la flechó: 'Yo pensaba que era agrandado').

“Inicialmente nos pidió un parche dorado en la cabeza”, relata Cortés. Algo que al estilista no le convenció demasiado. “Entonces le recomendamos otra cosa y le dije que mejor aprovechar para hacer algo artístico, y así surgió la idea de la bandera de Argentina”.



Pese a la popularidad del dibujo en la cabeza del arquero argentino, Cortés dice que a los compañeros del plantel de Scaloni que el corte que más les llamó la atención fue el del defensor ‘Huevo’ Acuña, a quien le recortaron una estrella en la nuca.

La bandera de ‘Dibu’ es una de las cábalas del arquero, que desde entonces salvó a la Selección en la última jugada frente a Australia y en los penales frente a Países Bajos. Si de cábalas se trata, los jugadores son de los más supersticiosos y por eso la bandera se quedará hasta el final en la cabeza de Martínez.

(De interés: 'Payaso': el polémico mensaje que no se vio del Dibu Martínez a un neerlandés).

“‘Dibu’ dijo que esa banderita no lo abandonó y fue de la suerte”, se alegra el peluquero colombiano y sostiene: “Vimos a mucha gente en Qatar y en la Argentina que se hizo la banderita en su costado, creo que hicimos buen trabajo”.

El nuevo corte de Dibu Martínez 👀 pic.twitter.com/iNlOUZ6PwC — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) December 2, 2022

La Nación / Argentina (GDA)