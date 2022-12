El camino de resistencia que ha labrado Argentina en Catar se explica en la figura de un hombre: Emiliano 'Dibu' Martínez.

La mente y el cuerpo de Argentina en Qatar

Facebook Twitter Linkedin

'Dibu' Martínez atajando el penalti Foto: AFP

En medio de un juego aguerrido que no termina de convencer, pero que tampoco se deja derrotar- y por eso se analiza ahora desde lo alto de las semifinales-, el arquero titular del equipo de Lionel Scaloni ha sido el encargado de enarbolar la bandera albiceleste en suelo árabe.



Para la primera salida, aquella catastrófica derrota 1-2 ante Arabia Saudí, 'Dibu' fue el gran crucificado. "No pude dormir, hablé mucho con mi psicólogo porque que me pateen dos veces y me metan dos goles es difícil de tragar; sé que tengo a 45 millones de argentinos atrás mío y les podría haber dado más", confesó entonces el portero. Luego, levantando cabeza, mantuvo en cero su arco durante los otros dos juegos de la fase de grupos, ante Polonia y México.



Durante el partido contra Australia, por los octavos de final, Martínez fue el responsable de que el duelo se haya definido en el tiempo regular y no en la prórroga. En el último instante de los siete minutos de adición de ese día, 'Dibu' se agigantó al borde del área chica y detuvo un remate a quemarropa del zagal Garang Koul.



La imagen de Enzo Fernández y Nicolás Otamendi lanzándose encima suyo, mientras atesoraba el balón, es ya una de las más icónicas del Mundial.



(Puede leer: Dibu Martínez lo logró: revelan polémica estrategia para eliminar a Países Bajos).

🧤 EL 'DIBU' #MARTÍNEZ SE HIZO ENORME EN EL FINAL DEL PARTIDO 🤯 pic.twitter.com/vfsb9w9OqZ — D Sports Radio (@DSportsRadio) December 3, 2022

'45 millones detrás del Dibu'

Facebook Twitter Linkedin

'Dibu' Martínez Foto: AFP

El pasado viernes, con el exarquero Sergio Goycoechea presente en el estadio, ‘Dibu’ Martínez emuló al ícono de Italia 1990 y paró dos penales ante Países Bajos para llevar a Argentina a las semifinales del Mundial.



“Lo primero que se me viene a la cabeza es emoción. Esto lo hago por 45 millones de personas, el país no pasa un buen momento por el tema económico, y darle alegría a la gente es lo más satisfactorio en este momento”, señaló el arquero, conmovido por lo ocurrido.



La síntesis recuerda que dos atajadas en los dos penales iniciales, lanzados por Virgil van Dijk y Steven Berghuis (4-3 tras empate 2-2), impulsaron el triunfo argentino. Sin embargo, la influencia de Martínez ya se había visto horas atrás, pues 180 minutos antes, el arquero de 1,95 metros había tomado la voz en el vestuario, antes de salir en segundo lugar para formar en la ceremonia de los himnos, escoltando a su capitán Lionel Messi.



“Todo el partido van a estar cag... estos”, comenzó su arenga mientras miraba al resto de compañeros. “Nosotros siempre hablamos adentro de la cancha. Nunca afuera, siempre adentro”, agregó el guardameta, haciendo alusión a unas picantes declaraciones previas del DT neerlandés Louis van Gaal.



(Además: Dibu Martínez lo hizo de nuevo: charla que revivió a Argentina ante Países Bajos).

La psicología de los penales

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Captura de pantalla, AFP

La Copa América de 2021 marcó el punto de no retorno para Martínez. Durante las semifinales, ante Colombia, en Brasilia, fue el héroe tras el empate 1-1. En el lanzamiento de Yerry Mina utilizó incluso una táctica de llamativa presión psicológica, deslizando frases para poner nervioso a su rival (“A vos te conozco”, “Mira que te como, hermano”). El defensor colombiano erró su tiro. En la tanda decisiva de aquella semifinal, detuvo también los lanzamientos de Davinson Sánchez y Edwin Cardona, clasificando a Argentina a la final, en la que luego se impuso 1-0 a Brasil, en el Maracaná.



Por sus atajadas, ‘Dibu’ recibió el Guante de Oro al mejor arquero de la Copa. Allí empezó otra historia.



“Me explotaron las redes después de eso, pero lo primero que hice fue llamar a mi psicóloga para calmarme. Pasamos horas hablando”, contó unos meses después quien nunca ha ocultado la importancia que le da al acompañamiento psicológico.



Luego de ese torneo, vino el triunfo en la Finalissima, en junio, ante Italia. Y como colofón, el Mundial, en el que el ‘Dibu’ cerró el viernes agitando una camiseta, que es suya, pero que representa a 45 millones más. Ahora viene Croacia, nueva sesión para el derroche de cuerpo y alma del ‘Dibu’.

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

PERIODISTA DE DEPORTES EL TIEMPO

*Con información de la AFP

Más noticias de Deportes