El portero de Argentina Emiliano 'Dibu' Martínez reconoció que el revés encajado ante Arabia Saudí es doloroso, especialmente anímico y recordó que Leo Messi ejerce como líder, da aliento siempre" y lo va a sacar adelante.

"Messi siempre da aliento. Es un líder y lo va a sacar adelante", dijo Emiliano

Martínez que no se excusó en el VAR que anuló tres goles a su equipo por fuera de juego.



"El VAR es igual para todos. Nos dio un penal y luego nos quitó tres goles pero es igual para todos", recordó.



El meta de Argentina lamentó no haber tenido puntería para firmar el segundo tanto y sentenciar el choque. "No pudimos encontrar el segundo gol por el fuera de juego y en el segundo tiempo se encontraron un gol aunque presionaron algo más. Después, una ráfaga de cinco minutos e hicieron el segundo. No jugamos tan claro como otras veces".



"Duele mucho la derrota pero si queremos salir campeones del mundo tenemos que seguir. En lo anímico duele mucho pero mañana tenemos que seguir", indicó el meta del Aston Villa.



"Toca una derrota en un Mundial depués de 36 partidos pero quedan dos encuentros más. Tenemos dos finales por delante. Nos pegaron dos cachetazos con los goles y no lo pudimos seguir adelante", recordó el portero de Argentina que se consoló al indicar que es "mejor perder ahora que más adelante".



Ahora, mientras sus palabras cobran eco, un video del 'Dibu' cuando celebró el sorteo del grupo del Mundial se roba todo el protagonismo.



"Easy (fácil), easy (fácil)", decía entonces un festivo Martínez.



(Puede leer: '¿Dibu, qué se siente?' y los memes de la dura derrota de Argentina ante Arabia).

'Easy, easy...'

Facebook Twitter Linkedin

Emiliano Martínez Foto: Efe

La grabación que ahora reviven los fanáticos lo muestra al 'Dibu' saltando de la alegría al ver que México entraba en su grupo.



"Easy (fácil), easy (fácil)", repetía un festivo Martínez.



Tras la derrota de Argentina ante Arabia Saudí, los hinchas replican:



"¿Cómo es que era, Dibu? ¿Easy, easy?", comentan en redes.

DEPORTES

Más noticias de Deportes