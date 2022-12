La Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 está en su fase decisiva, pues ya se conocen cuales son los equipos que disputarán los cuartos de final.

Luego de un fase de grupos que dejó más de una sorpresa, como el desempeño de la selección japonesa y la eliminación de Alemania; y una fase de octavos de final en la que se destacaron Brasil, Portugal y Marruecos, el Mundial tuvo una pausa de dos días para que los equipos que van a jugar los cuartos de final descansen de forma adecuada.

Aprovechando el tiempo libre, los jugadores de la selección argentina decidieron compartir un espacio a través de Twitch con el exfutbolista Sergio ‘Kun’ Agüero. En dicho ‘stream’, en el cual estuvo Lionel Messi y Alejandro ‘Papu’ Gómez, principalmente, hubo un momento que internet se encargó de inmortalizar con memes.

Se pudo ver en la transmisión como el ‘Papu’ quiso mostrar su nuevo corte de cabello, haciendo que el ‘Kun’ intentara adivinar en quien se inspiró.

“Tenés una pinta de Robben, pero no. No tenía barba”, mencionó Agüero. Ante la negativa, Gómez le dió una pista: “Jugó en el Real Madrid y en la MLS. No lo saca”. Se trató del exjugador británico David Beckham.

“Apuntó muy alto”, dijo Messi entre risas. Ante el poco parecido entre el corte del ‘Papu’ con la apariencia que tenía Beckham ilustrada en una fotografía de cuando jugaba en Los Ángeles Galaxy, de la MLS. Más adelante, Agüero le preguntó: “Sé honesto, ¿pensaste que te iba a quedar como él?”. El ‘Papu’ respondió: “Pensé que el peluquero me iba a dar una mano. Con otro peluquero pudo ser... No lo digo por desmerecerlo”.

Este momento quedó en la memoria de los internautas, quienes lograron que el resumen del stream del ‘Kun’, subido a su canal de YouTube, alcanzara 3,8 millones de reproducciones.

Ante esto, la cuenta oficial en español del Qatar 2022 no se quedó atrás con la viral comparación del ‘Papu’ con Beckham, por lo que decidió hacer su propio meme al respecto.

“Meme de Spider-Man”, tuiteó la cuenta del Mundial, acompañado con una foto de Gómez y otra de David Beckham. Esto en relación al meme en el que aparecen dos ‘Spider-Man’ apuntándose el uno al otro.

