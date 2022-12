Croacia y Brasil abren este viernes los cuartos de final de Qatar 2022 con, a priori, la ‘canarinha’ como favorita por su poderío ofensivo y tras pasar los octavos con una goleada frente a Corea del Sur (4-1) que les permitió descansar más que a Luka Modric y compañía.

Y es que Croacia necesitó de los penaltis para imponerse a Japón, una vía que ya es habitual para ellos. Desde la Eurocopa de 2008, siempre que el combinado balcánico ha superado una eliminatoria en los grandes torneos lo ha hecho por penaltis. Y siete de sus últimos ocho encuentros de eliminación directa tuvieron prórroga.



Solo la final de Rusia 2018 acabó en el tiempo reglamentario. Una racha que espera romper una Brasil que alejó cualquier tipo de duda que pudiera dejar la derrota frente a Camerún (1-0), en la que Tite rotó a su equipo hasta con nueve cambios, en la última jornada de fase de grupos, marcando cuatro goles a Corea del Sur en 36 minutos.



Y no hizo más porque, conscientes de lo que quedaba por delante, se dosificaron. Hubo tiempo incluso para dar minutos al tercer portero, Weverton, y que jugaran así los 26 futbolistas convocados. Todo va rodado para Brasil.



Hasta Richarlison hizo bailar a Tite en las criticadas, de nuevo, celebraciones de

Brasil. Y defendidas, otra vez, por los futbolistas. Es su identidad y no la van a dejar de lado.

Es otro partido



El partido frente a Corea del Sur supuso la vuelta de Neymar tras perderse dos partidos por una lesión en el tobillo. Marcó de penalti, con una tranquilidad que seguro inquietará a Croacia si de nuevo vuelven a dirimir su futuro en esta instancia, y está a un gol de igualar a Pelé como máximo goleador de la historia de su selección.



Además, ha logrado tres de los últimos cinco tantos conseguidos por el conjunto

brasileño ante el bloque croata. Casi nada, aunque su gran objetivo es sumar la sexta estrella. Mirando a los precedentes, ambos tienen a lo que agarrarse.

Croacia ha perdido cuatro de sus cinco partidos mundialistas ante selecciones sudamericanas, dos de ellos contra Brasil, y esta ha caído eliminada en cada eliminatoria contra un equipo Europeo desde que se hiciera con su quinto título en la final frente a Alemania en 2002.



Pero lo que marca es el presente, y ese se empezará a poner en juego en el estadio Ciudad de la Educación, que acogerá su último partido del Mundial. Un encuentro para el que Eder Militao, Bruno Guimaraes y Fred están apercibidos y en caso de ver una amarilla se perderían unas hipotéticas semifinales contra Países Bajos o Argentina.



La gran duda en ambos equipos de cara a su once titular está en el lateral izquierdo. Alex Sandro parece recuperado de sus molestias musculares y su presencia de inicio dependerá de lo que Tite quiera arriesgar con él. Si no juega, lo hará Danilo a pierna cambiada y Militao volverá a actuar de lateral derecho.



Una situación que se da también en Croacia. Zlatko Dalic recupera para el choque ante Brasil a Borna Sosa, que ha superado el virus que le ha afectado en los últimos días y que le apartó del choque frente a Japón.



Sin embargo, y aunque ha sido un fijo en las últimas alineaciones, es posible que Dalic no le sitúe de inicio en el partido de cuartos de final y que mantenga la línea defensiva que salió airosa frente a Japón. Es la del lateral Josip Stanisic la única baja por lesión de Croacia.

¿Bajas?



Padece una lesión muscular en la pierna derecha el zaguero del Bayern Múnich que no formará parte de la convocatoria de Dalic que suele realizar pocas variantes en sus once.



De hecho, los movimientos en el equipo balcánico aparecen siempre en la parte del ataque donde más variantes efectúa el preparador que solo mantiene como fijo a Ivan Perisic.



Así, lo esperado es que Dalic ponga de inicio al meta Dominik Livakovic y mantenga la zaga con Josip Stanisic, Dejan Lovren, Josko Gvuardiol y Josip Juranovic. Fijo también es el centro del campo con Luka Modric, Mateo Kovacic y Marcelo Brozovic, el hombre que más kilómetros recorrió en el choque ante Japón.



Zlatko Dalic ha manejado todo tipo de variantes en ataque y no termina de asentar a las puntas que acompañan a Perisic. Andrej Kramaric apunta a titular aunque el preparador también puede dar minutos a Nicola Vlasic, que empezó el torneo en el once hasta que se lesionó, o Marko Livaja.



Bruno Petkovic y Ante Budimir están también a la expectativa. Aferrado a su instinto de supervivencia y con Rusia 2018 como ejemplo, Croacia asume la condición de favorito de Brasil sin renunciar a las semifinales de Qatar 2022.



Está acostumbrado el plantel de Zlatko Dalic a ir de tapado, a no formar parte de la ristra de candidatos de cada gran torneo a pesar de haber llegado a ser subcampeón del mundo hace cuatro años y de obtener un tercer puesto veinte años atrás.



Ni siquiera los reputados triunfos cosechados ante rivales de enjundia ha cambiado la consideración sobre los vatreni, que se manejan mejor en situaciones como la que le va a medir a Brasil: un equipo nacional con todo el brillo posible en sus antecedentes y un fútbol alegre y ofensivo, ideal para que el cuadro balcánico maneje sus armas. Croacia está preparada para todo. Para un partido largo, para penaltis.



Así ha progresado en los últimos Mundiales y Eurocopas para llegar a límites donde nadie pensaba. Está en plena regeneración el combinado de Dalic que ha salido airoso de cada contratiempo en Qatar 2022 hasta el momento.

