Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, salió este jueves al paso ante la información del diario 'Récord' de que amenazó con dejar la selección en el Mundial 2022 tras conocer su suplencia frente a Suiza, negada por la Federación Portuguesa de Fútbol, y remarcó "la unión" del grupo frente a "fuerzas externas" y de "una nación demasiado valiente para dejarse atemorizar por cualquier adversario".

"Un grupo demasiado unido para ser roto por fuerzas externas. Una nación demasiado valiente para dejarse atemorizar por cualquier adversario. ¡Un equipo en el sentido más estricto de la palabra, que va a luchar por el sueño hasta el final! ¡Crean en nosotros! Fuerza Portugal", publicó el atacante en sus redes sociales, junto a un foto del abrazo de todo el equipo en un gol ante Suiza, con él con el peto de suplente.



Ahora, cuando se conoce que volvió a entrenamientos con el grupo de suplentes, vuelve a cobrar eco el mensaje que le envió su hermana en las últimas horas, cuando toda la polémica se desató.



En él, un pedido: que vuelva a casa.



'Ven para tu casa'

“Ven a tu casa, ahí es donde te entienden y te abrazan. Como siempre ha sido. Donde tienes toda la gratitud y no ingratitud” (sic), le escribió Aveiro a 'CR7', en sus redes sociales.



Haciendo alusión al último juego, en el que su hermano fue suplente, la mujer expresó: “Tenía muchas ganas de que volviera a casa, dejara la selección y se sentara junto a nosotros para abrazarlo y decirle que todo está bien, recordarle lo que conquistó y de qué casa vino. Tenía muchas ganas de que no se fuera allá. Ya hemos sufrido bastante (nunca sabrán cuánto)”, reveló la mujer, al tiempo que le pidió que regresara a su hogar. “Decidas lo que decidas, estamos contigo. Hasta la muerte. Gracias”.



"Le pido al 1% de miserables e hipócritas que no digan m... Apoyen a Portugal juegue quien juegue. Es un equipo, no solo Ronaldo... Respeten al equipo, al entrenador y sobre todo a Ronaldo, que será eterno. Nunca se olvidará por todo lo que ha hecho y hará”, concluyó.

"Una noticia publicada este jueves dice que Cristiano Ronaldo amenazó con abandonar el equipo nacional durante una conversación con Fernando Santos, seleccionador nacional. La FPF (Federación Portuguesa de Fútbol) aclara que en ningún momento el capitán de la selección, Cristiano Ronaldo, amenazó con abandonar la selección durante la concentración en Catar", aseguró, por su parte, la Federación Portuguesa de Fútbol en su página web.

*Con EFE

