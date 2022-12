De rodillas en el césped y tapándose la cara tras finalizar el partido contra Marruecos, Cristiano Ronaldo ha protagonizado este domingo las portadas de la prensa deportiva portuguesa, que define la derrota como un "triste final".



La desesperación y tristeza del capitán de la selección lusa es la viva imagen de cómo se siente Portugal tras haber sido eliminado por Marruecos en cuartos de final del Mundial por un solitario gol de Youseff En-Nesyri.



"Triste final", titula el periódico 'Récord', que destaca en su portada las críticas de los jugadores Pepe y Bruno Fernandes al árbitro y la acusación de la pareja de

Cristiano, la modelo Georgina Rodríguez, contra el seleccionador, Fernando Santos, por "subestimar al mejor del mundo" y no sacarlo hasta el segundo tiempo.



'A Bola' resume el resultado con un "Llora, Portugal" y explica que "Cristiano Ronaldo entre lágrimas es la imagen de frustración y de la tristeza de la selección y del país". 'O Jogo', por su parte, concluye que los portugueses están "por los suelos".



El medio digital Maisfutebol destaca cómo Cristiano Ronaldo, "en el que seguramente fue el último partido en un Mundial", "se portó como un capitán": "Cincuenta minutos mirando a Ronaldo y echando de menos lo vivido".



Un gol de Youseff En Nesyri en el minuto 42 impulsó a Marruecos a la históricas semifinales del Mundial 2022, a las que jamás había llegado un equipo africano. Las "quinas" planean volver este domingo a Portugal.

Katia explotó

Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, no se quedó con nada y explotó contra la gente que no apoyó al equipo y que se alegró de las derrotas y la eliminación.



"Perdimos el campeonato del mundo cuando un grupo de ratas (clubistas de bajo nivel) celebró la victoria de Suiza como una victoria contra Ronaldo", dijo en sus redes sociales.



Y agregó: "En la Selección No hay clubes. La Selección es un país. Desafortunadamente Portugal no ha aprendido esta lección".



