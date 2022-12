Cristiano Ronaldo rechazó "reaccionar en caliente", pero espera que todos "saquen sus conclusiones" sobre la eliminación de Portugal el sábado en los cuartos de final del Mundial de Qatar ante Marruecos, afirmó este domingo el atacante portugués en un mensaje publicado en las redes sociales.

"Esperemos que el tiempo sea un buen consejero y permita a todos sacar sus conclusiones", escribió Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram.



(Así expulsaron a modelo croata, sensación en Qatar, del estadio, video)

(Dibu Martínez: la explicación del mito que nació tras un partido contra Colombia)



"Ganar el Mundial con Portugal era el mayor y ambicioso sueño de mi carrera (...). He luchado mucho por este sueño" pero, "por desgracia, el sueño terminó ayer", lamentó el exdelantero del Real Madrid y Manchester United. Portugal cayó eliminado el sábado del Mundial, al perder frente a Marruecos (1-0).



Tras la derrota, Cristiano Ronaldo abandonó inmediatamente el campo visiblemente derrumbado y con lágrimas en sus ojos.



El atacante de 37 años, que disputó su quinto Mundial, no habló de una retirada de su Seleçao, pero los dos últimos partidos disputados por Portugal en Qatar, que empezó desde el banquillo, mostraron que el cambio generacional ya está en marcha.



Estos últimos días han estado marcados por la polémica, sobre todo cuando no fue titular en los octavos de final contra Suiza. La prensa lusa había informado de que

Cristiano Ronaldo había amenazado con abandonar el grupo por esta razón.



El seleccionador portugués, Fernando Santos, quiso atajar la controversia al alegar que Cristiano Ronaldo nunca dijo que quería dejar el equipo nacional.



"No es necesario reaccionar en caliente. Quiero que todos sepan, que a pesar de todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha escrito, todas las especulaciones, mi dedicación nunca ha variado (...). Nunca daría la espalda a mis compañeros de equipo y a mi país", subrayó el cinco veces Balón de Oro.



"Por ahora no hay mucho más que decir... el sueño ha sido hermoso mientras duró...", prosiguió Ronaldo.

Y se fue

El portugués abandonó Qatar, en medio de la tristeza, acompañado por su familia, que ha sido un inmenso respaldo.



Ronaldo se vio en el aeropuerto con la cabeza abajo, meditanto todo lo que ha pasado y en medio de la melancolía, como se ve en este video.



(El 'qué miras, bobo' de Messi se inmortaliza: ya se vende en vasos y camisetas)|