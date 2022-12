La selección de Portugal retomó este miércoles los entrenamientos, apenas doce horas después de su contundente victoria contra Suiza en los octavos de final del Mundial 2022 (6-1), con los titulares de ese partido en el gimnasio, al igual que

Cristiano Ronaldo, que fue suplente, y con el resto de los futbolistas sobre el terreno, salvo los lesionados Danilo Pereira y Nuno Mendes, en tratamiento de sus respectivas lesiones.

Nueva polémica de 'CR7'

Facebook Twitter Linkedin

Cristiano Ronaldo en el partido contra Suiza Foto: EFE

Con la mirada ya en Marruecos, su adversario en los cuartos de final de la competición, el próximo sábado en el estadio Al Thumama, el conjunto luso tuvo la sesión habitual posterior de cada encuentro, dividida en dos grupos, con la salvedad de Cristiano, que se quedó en el gimnasio, aunque estará a disposición del entrenador, Fernando Santos, para el duelo contra el conjunto africano, que este martes eliminó a la selección española.



“Los jugadores suplentes se ejercitaron y realizaron un entrenamiento normal pero entre ellos no estaba Cristiano Ronaldo y ha decidido no saltar al terreno de juego. Cristiano Ronaldo decidió quedarse en el gimnasio con el resto de los jugadores titulares aunque debería estar en el campo con el resto de los suplentes”, se lee al respecto en una nota publicada en el diario español 'Marca'.



En el catalán 'La Vanguardia', se lee que “el atacante luso se niega a recibir cualquier trato que no sea diferencial”.



Esa escena, de tintes rebeldes, ha sido catalogada por los futboleros como un claro "pedido de titularidad".

Cristiano Ronaldo looking at Fernando Santos 👀 pic.twitter.com/ernraf5cgP — GOAL (@goal) December 6, 2022

DEPORTES

*Con EFE

Más noticias de Deportes