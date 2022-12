Cristiano Ronaldo, que salió desde el banquillo el martes en la victoria de Portugal contra Suiza (6-1) en octavos de final del Mundial de Catar, se entrenó este miércoles en el gimnasio y no en el campo.

A diferencia de los otros suplentes del partido del martes, Ronaldo no apareció en el césped durante la sesión de entrenamiento programada para este miércoles al mediodía, constató un periodista de la agencia AFP.



El martes, frente a Suiza, Ronaldo (37 años) no entró en el once titular, lo que no le sucedía desde hace casi 15 años en su selección.



El portugués entró en el minuto 75 de juego en lugar del joven Gonçalo Ramos, quien marcó además tres goles.



Antes del partido, Ronaldo había sido reprendido por su entrenador Fernando Santos por su actitud durante su sustitución en la derrota contra Corea del Sur (2-1). "Vi las imágenes y no me gustó en absoluto. Realmente no me gustó", afirmó Santos.



Ahora, un nuevo polémico gesto parece condenarlo. Esta vez con la prensa a la salida del estadio.



El 'gesto' de Ronaldo

Cristiano Ronaldo Foto: Antonio Pedro Santos. Efe

Según se puede ver en los videos que circulan en redes sociales, 'CR7' no se detuvo a hablar con la prensa tras el último partido de Portugal.



Sin embargo, 'pasando de largo', un reportero colombiano alcanzó a preguntarle que cómo estaba.



'CR7' le respondió: "bien, ¿y tú?".



Aun así, el gesto del portugués que hizo mientras respondía la pregunta desató varias palabras. Incluso las del periodista, que dijo entre emojis de risas en redes: "Lastima que su gesto posterior no sea apto para todo público".

Momento inolvidable en el mundial, el crack CR7, me respondió una pregunta. Lastima que su gesto posterior no sea apto para todo público. 🤣 😂 pic.twitter.com/fSs0RwKU3E — Carlos Aleman (@CarlosAlemanJ) December 7, 2022

