Cristiano Ronaldo se despidió este sábado de las Copas del Mundo. Tras la inesperada caída de Portugal ante Marruecos 1-0, el llanto de la estrella portuguesa confirmó lo que se preveía: el de Qatar era su último Mundial.

Aunque nada salió como esperaba, pues las polémicas fueron mayores a su rendimiento deportivo, 'CR7' no dejó de ser una de las figuras mediáticas del torneo.



Ahora, con nada más por hacer, Cristiano Ronaldo rompió su silencio tras la eliminación.



Su mensaje: la prueba de la ilusión que tenía en Qatar y el apego que siempre ha sentido por la camiseta de Portugal.



'El sueño acabó'

Cristiano Ronaldo de Portugal reacciona hoy, en un partido de los cuartos de final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Marruecos y Portugal en el estadio Al Zumama en Doha (Catar). Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

"Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente, gané muchos títulos de dimensión internacional, incluso para Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el nivel más alto del mundo era mi mayor sueño.



Luché por ello. Luché duro por este sueño. En las 5 presencias que tuve en Mundiales a lo largo de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo. Dejé todo en el campo. Nunca le di la cara a la lucha y nunca renuncié a ese sueño.



Desafortunadamente, ayer el sueño acabó. No vale la pena reaccionar en caliente. Solo quiero que todos sepan que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni un instante. Siempre fui una persona más luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis compañeros y a mi país.



Por ahora, no hay mucho más que decir. Gracias Portugal. Gracias, Qatar. El sueño fue hermoso mientras duró... ahora toca ser un buen consejero y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones", apuntó en Instagram.

