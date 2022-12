Los periódicos lusos lloraron la derrota de Portugal (1-0) junto a Cristiano Ronaldo, que salió entre lágrimas del césped al finalizar el partido, y reconocieron el poder del "muro marroquí", que les impidió pasar a las semifinales del Mundial y "acabó con el sueño".



El periódico Diário de Notícias tituló "Acabó el sueño". "Portugal fuera del Mundial y CR7 en lágrimas", añadió el medio en su versión digital.



"Mil once portugueses no bastaron y la selección va a casa", titula en su crónica del partido el medio generalista Público, que explicó que había un millar de lusos en las gradas en el partido frente a 35.000 "ruidosos" marroquíes.



El delantero de Portugal Cristiano Ronaldo tras la derrota de su equipo ante Marruecos en partido de cuartos de final del Mundial Qatar 2022, este sábado en el estadio Al Thumama de Doha. Foto: EFE/Friedemann Vogel

Por su parte, Fernando Santos, técnico de la selección de Portugal, aseguró, tras la eliminación ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, que no se arrepiente de haber dejado Cristiano Ronaldo en el banquillo por segundo partido consecutivo.



“No me arrepiento, al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. No me arrepiento de eso", indicó en conferencia de prensa el técnico del cuadro luso.



El '7' de Madeira se quedó fuera del once inicial en el partido de octavos de final ante Suiza, en el que su sustituto, Gonçalo Ramos, marcó un triplete, y en este de cuartos ante Marruecos, en el que no pudo contribuir a remontar el marcador adverso.

Cristiano Ronaldo sale desconsolado del campo. Foto: EFE/EPA/Friedemann Vogel

El único futbolista capaz de marcar un gol en cinco Mundiales jamás será campeón del Mundo. Ni tampoco alcanzará la mejor marca de su selección, el tercer puesto de Inglaterra 1966, ni a Eusebio como el máximo goleador de la historia de Portugal en la Copa del Mundo, con nueve tantos, uno más de los que ha logrado Cristiano Ronaldo, que termina su aventura en el torneo de los torneos con la frustración de un adiós inesperado en cuartos, con el camino solitario hacia el vestuario. Desolado. Eliminado.

Cristiano Ronaldo de Portugal reacciona hoy, en un partido de los cuartos de final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Marruecos y Portugal en el estadio Al Zumama en Doha (Catar). Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Georgina acusa al seleccionador portugués de subestimar a Cristiano



La modelo española Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, criticó la decisión del seleccionador de Portugal, Fernando Santos, de no sacar al capitán hasta el segundo tiempo frente a Marruecos y pidió "no subestimar al mejor jugador del mundo".



"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego vio cómo cambió todo, pero ya era tarde", publicó la joven en un mensaje en Instagram acompañado de una imagen del astro.



La reaccion de Cristiano Ronaldo en loa ultimos segundos del partido. pic.twitter.com/uytds9Mpjn — Mundo Deportivo 📸 (@mundo_jerseys2) December 10, 2022

Críticas de la mujer de Cristiano Ronaldo. Foto: Instagram de Giorgina Rodríguez

Defendió también que "no se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa" ni "sacar la cara por alguien que no la merece".



"La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido", cierra el mensaje.



Georgina Rodríguez ya expresó su desagrado tras el partido de este pasado martes, cuando Portugal se enfrentó a Suiza, porque Cristiano no jugó como titular y su participación en el juego no llegó a los 30 minutos.



"Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre", comentó ese día Georgina.



Un solitario gol de Youseff En Nesyri en el minuto 42 impulsó este sábado a Marruecos a la históricas semifinales del Mundial 2022, a las que jamás había llegado un equipo africano.



