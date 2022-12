Cristiano Ronaldo fue suplente frente a Suiza en los octavos de final de Qatar 2022, cerrando así una racha de 31 partidos seguidos partiendo de inicio en grandes torneos con Portugal, y, para ponérselo más difícil de cara a los cuartos, su sustituto, Gonçalo Ramos, hizo en 17 minutos lo que el de Madeira no ha podido hacer en 541: marcar un gol en eliminatorias de un Mundial. Y acabó firmando un triplete.

El impacto de la noticia de la suplencia de Cristiano se solapó con la eliminación de España a manos de Marruecos, a la que se enfrentarán los lusos el sábado. Y eso que el de Madeira era, a priori, la principal arma para hacer daño a Suiza. Sus cinco goles en los dos últimos enfrentamientos frente a los helvéticos le avalaban, pero Fernando Santos no pensó igual.



En la rueda de prensa previa al choque ya avisó de que la reacción de Cristiano Ronaldo tras sustituirle frente a Corea del Sur no fue ni mucho menos de su agrado. “Tienes una prisa de cojones por quitarme, ¡no me jodas!”, le dedicó el astro portugués. Y su técnico respondió. "Primero, en la entrevista 'flash', yo no escuché nada. Después, lo he visto por televisión y no me ha gustado nada. Los problemas se solucionan internamente. Ya está hecho, todos están concentrados y disponibles para el partido de este martes. El once lo doy en el estadio. Siempre es así. Es un tema zanjado y todos están disponibles", explicó.



Pero, aún así, no se esperaba la suplencia del gran ídolo portugués, que atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera deportiva. Y en medio de esa situación, la prensa pone sus ojos en todo su entorno. Lo más llamativo para algunos: el valor de una prenda que luce Eva, su hija, en Qatar.

La millonaria prenda de la 'heredera'

La pareja perdió a uno de los mellizos que esperaban. Foto: Oscar del Pozo. AFP

En el instagram de la pareja de Ronaldo, Georgina Rodríguez, se han visto fotografías de los paseos de la mujer y sus hijos por Qatar.



De lo que más ha llamado la atención, según la prensa de entretenimiento, es un pañuelo que utilizó Eva, su hija, durante la visita a un museo local.



Conforme reseñan, la menor vestía una mascada de color crema con detalles llamativos de la lujosa marca de Louis Vuitton.



En la página oficial de dicha marca, el accesorio se conoce como "Pañuelo LV Unlocked de 90 centímetros".



El precio es de dos millones cuatrocientos mil pesos colombianos.

