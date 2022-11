Las declaraciones de Cristiano Ronaldo en contra del Manchester United y de su técnico, Erik ten Hag, desataron una tormenta que terminó con la salida del portugués del equipo que lo lanzó a la fama en el fútbol internacional.

“Cuando firmé con Manchester United pensé que todo había cambiado porque fueron 13 años desde mi salida. Pensé que todo iba a ser diferente y me sorprendí de mala manera porque todo estaba igual. Me sorprendió mucho que todo estuviese igual, no avanzó. El United se detuvo en el tiempo, fue algo que me sorprendió y no esperaba. Fue duro”, declaró el portugués.

El nuevo club al que podría llegar Cristiano Ronaldo



CR7 está concentrado con su selección en el Mundial de Qatar 2022, en el que ya consiguieron el tiquete a los octavos de final del torneo. Pero aún está pendiente de definir su futuro.

Cristiano Ronaldo, en el Manchester United. Foto: EFE



Versiones de prensa hablan de un nuevo y exótico destino para Cristiano, quien ya tiene 37 años. Según el diario español Marca, tendría un acuerdo para jugar en el Al Nassr, de Arabia Saudí, una de las selecciones sorpresa del Mundial de Qatar.



Cristiano firmaría por dos años y medio con el Al Nassr y el monto de su contrato anual estaría alrededor de los 200 millones de euros, incluyendo salario y los acuerdos de publicidad.

Ospina firmó por dos años con el Al Nassr. Foto: @AlNassrFC_ENG



De concretarse la operación, Cristiano Ronaldo se encontraría en su nueva escuadra con otro jugador colombiano, el portero David Ospina, quien llegó a Arabia a mediados de año, procedente del Nápoles. También tendría como compañero de equipo al argentino Gonzalo ‘Pity’ Martínez.



