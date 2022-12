El portugués Cristiano Ronaldo no ha logrado alcanzar el récord de 9 goles del emblemático Eusébio como el jugador luso con más anotaciones en un Mundial.

Cristiano, que volvió a empezar el partido en el banquillo, vio como hoy se evaporaba la posibilidad de alcanzar a Eusébio en el choque contra Marruecos que marcó la eliminación de Portugal en cuartos a manos de Marruecos.



(Cristiano Ronaldo en Portugal: nueva polémica en el vestuario)

(Fin de una era! Cristiano Ronaldo se despide llorando de su último Mundial)



Tras lograr el récord de goles marcados por una selección nacional y el de mejor goleador de todos los tiempos, entre otros, el madeirense acudió a Qatar con la intención de batir una de las pocas marcas que le faltaban.



El actual capitán de las "quinas" llega a 8 goles en mundiales tras haber marcado una vez en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, cuatro veces en Rusia 2018 y el que anotó de penalti en Qatar frente a Ghana.



Antes de que empezara el Mundial, Cristiano, de 37 años, consideraba que batir el récord de Eusébio sería "un buen reto".



"Tengo mucho respeto por Eusébio. Todos los aficionados portugueses lo llevan en el corazón. Era una persona increíble. Si tengo la oportunidad, creo que Eusébio, en el cielo, estará contento y me deseará suerte para batir su récord", dijo entonces el crack portugués en una entrevista concedida al portal 'Livescore'.



Preguntado de nuevo en Qatar, aseguró que sería "especial" pero no algo que le " quite el sueño": "Puede sonar un poco vanidoso, pero yo no sigo los récords, los récords me siguen a mí", declaró.

Fuerte crítica

La eliminación de Portugal ha dejado una serie de críticas de los jugadores lusos y de sus acompañantes. Georgina Rodríguez, la esposa de Ronaldo, no se quedó atrás. Dolida con la eliminación, criticó fuertemente al DT, Fernando Santos.



Habló de la relación que el orientador tuvo con Cristiano, a quien mandó en dos ocasiones al banco, luego de algunos problemas internos.



"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para e que tantas palabras de admiración y respecto tienes", escribió en sus redes sociales.



"El mismo que al meterte en el juego vio cómo cambió todo, pero ya era tarde".



Durante la semana, los problemas entre Ronaldo y Santos se evidenciaron, aunque el DT le restó importante a lo que se decía.





"No se puede desestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa", contó.



"La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido", sentenció.