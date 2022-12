En su quinto Mundial, entre su destino futuro aún por concretar de forma definitiva después de forzar su salida del Manchester United con unas declaraciones antes del Mundial, su gesto a Fernando Santos al final de la derrota por 2-1 contra Corea del Sur y la noticia publicada este jueves por 'Récord' de que amenazó con abandonar el torneo cuando conoció su suplencia ante Suiza, negada por la Federación Portuguesa de Fútbol, mantienen a Cristiano Ronaldo entre las turbulencias, a dos días de enfrentarse a Marruecos en los cuartos de final, con la duda de si recuperará o no la titularidad.

No hay pausa en el debate que pone al astro luso, al futbolista con más partidos (195) y más goles (118) con la selección, en el centro de todo en Portugal, desde el principio hasta ahora, desde que su equipo aterrizó en Qatar.



Los medios habla de cómo influirían todas sus declaraciones sobre el Manchester United, en la relación con sus compañeros como Bruno Fernandes (incluso, entonces, Cristiano compareció de forma sorpresiva ante la prensa); cómo es su liderazgo en el conjunto luso, cómo se tomó que no le dieran el gol ante Uruguay, su reacción con el entrenador tras el 2-1 ante Corea del Sur, su relevo al banquillo en unos octavos de final del Mundial... Y, ahora, su reacción a una suplencia inesperada.

¿Nuevo conflicto?

Los constantes problemas han dejado mal parado al portugués, pero oficialmente no se sabe nada.



Lo último es que Ronaldo tomó una determinación que no le ha gustado al grupo, que ha generado incomodidad en el vestuario.



Se asegura que el delantero llevó a Ricky Regufe, su preparador físico personal. El medio 'Récord' afirmó que está con la selección y que ha generado malestar entre los compañeros y que la relación es casi nula.



Regufe viene trabajando con Ronaldo desde el 2018, lo lleva a donde juegue, siempre lo ha acompañado, pero nunca había estado con la selección.



Se dice que el preparador está en los trabajos del grupo, en los planeamientos, pero no forma parte del plantel oficial.



'Record' dice que la "influencia excesiva" de Regufe ha molestado a los jugadores, que no saben por qué tiene que llevar a su preparador personal porque tienen más herramientas.

