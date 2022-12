A Cristiano Ronaldo, en su quinto Mundial, entre su destino futuro aún por concretar de forma definitiva después de forzar su salida del Manchester United con unas declaraciones antes del Mundial, su gesto a Fernando Santos al final de la derrota por 2-1 contra Corea del Sur y la noticia publicada este jueves por 'Récord' de que amenazó con abandonar el torneo cuando conoció su suplencia ante Suiza, negada por la Federación Portuguesa de Fútbol, lo domina un estado de turbulencia, a dos días de enfrentarse a Marruecos en los cuartos de final, con la duda de si recuperará o no la titularidad.



¿'CR7' amenazó con abandonar la Selección?

No hay pausa en el debate que pone al astro luso, al futbolista con más partidos (195) y más goles (118) con la selección, en el centro de todo en Portugal, desde el principio hasta ahora, desde que su equipo aterrizó en Catar, entre cómo influirían todas sus declaraciones sobre el Manchester United, en la relación con sus compañeros como Bruno Fernandes (incluso, entonces, Cristiano compareció de forma sorpresiva ante la prensa); cómo es su liderazgo en el conjunto luso, cómo se tomó que no le dieran el gol ante Uruguay, su reacción con el entrenador tras el 2-1 ante Corea del Sur, su relevo al banquillo en unos octavos de final del Mundial... Y, ahora, su reacción a una suplencia inesperada.



"Una noticia publicada el jueves dice que Cristiano Ronaldo amenazó con abandonar el equipo nacional durante una conversación con Fernando Santos, seleccionador nacional. La FPF (Federación Portuguesa de Fútbol) aclara que en ningún momento el capitán de la selección, Cristiano Ronaldo, amenazó con abandonar la selección durante la concentración en Catar", salió el paso el organismo en su web oficial, cuando asoman los cuartos de final.



El comunicado surgió después de la información publicada por 'Récord', que afirmó que Cristiano Ronaldo "amenazó con irse" de la concentración del Mundial 2022 en "una acalorada conversación con Fernando Santos", el seleccionador nacional, aunque luego el capitán "se calmó, reflexionó y cambió de opinión".



También asegura que el "grupo" se quedó "al margen" de tal situación, según refleja el diario.



La defensa de la FPF fue más allá en sus cinco párrafos publicados a mediodía desde su concentración de Al Shahaniya, al oeste de Doha.



"Cristiano Ronaldo construye cada día una trayectoria única al servicio de la selección y del país que tiene que ser respetada y que da fe del incuestionable compromiso con la selección. De hecho, el grado de entrega del jugador más veces internacional con Portugal fue demostrado de nuevo, si es necesario hacerlo, en la victoria frente a Suiza en los octavos de final del Mundial 2022", remarcó la nota, horas antes de que el equipo se entrene con la vista en Marruecos.

En el encuentro contra Suiza, con la goleada por 6-1, Cristiano Ronaldo fue suplente (también lo fueron Joao Cancelo y Ruben Neves, los únicos cuatro, junto al portero Diogo Costa, que habían sido titulares en las tres jornadas de la fase de grupos) por séptima vez en sus últimos 186 duelos como internacional, ya incluido ese partido, y por primera ocasión desde el 2 de junio contra España (1-1), porque acumulaba entonces un mes sin competir y no estaba en las mejores condiciones para partir de inicio.



Fernando Santos lo contextualizó en lo deportivo ("Fue por características del juego, son jugadores diferentes -en referencia a él y Gonçalo Ramos, su sustituto en el once titular-. También entró Dalot, salió Cancelo... Tiene que ver con lo que yo pensaba de la dinámica del juego", señaló el seleccionador al término del choque), no en lo extradeportivo, en el gesto que no le gustó "nada" del atacante al técnico tras la derrota por 2-1 ante Corea del Sur.



"La selección nacional (jugadores, entrenadores y estructura de la FPF) está desde el primer día totalmente comprometida y entusiasmada en la construcción de lo que el país quiere que sea la mejor participación de Portugal en una Copa del Mundo", aseguró la Federación en el comunicado de este jueves sobre Cristiano Ronaldo, entre las turbulencias constantes. La única forma de alcanzar ese objetivo es llegar a la final. La selección lusa ya fue tercera en Inglaterra 1966. Ahora quiere más.

